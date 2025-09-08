¿Más calor, más antojo? Estadounidenses comen más azúcar a medida que sube la temperatura

Washington — El calentamiento global en Estados Unidos está intensificando la afición del país por el dulce, según un nuevo estudio.

Cuando la temperatura sube, los estadounidenses, especialmente aquellos con menos dinero y educación, beben muchas más bebidas azucaradas y un poco más de postres congelados. Esto equivale a más de 45,359,237 kilogramos de azúcar añadida consumidos en el país al año, en comparación con 15 años antes, según un equipo de investigadores en Estados Unidos y Reino Unido.

Cuando las temperaturas oscilan entre 12°C (54°F) y 30°C (86°F), la cantidad de azúcar que consume el estadounidense promedio aumenta en aproximadamente 0.7 gramos por cada grado Celsius por día, según el seguimiento de las condiciones climáticas y las compras de los consumidores por parte de los investigadores. A 12°C (54°F), la cantidad de azúcar añadida para el estadounidense promedio es un poco más de 2 gramos. A 30°C (86°F), es más de 15 gramos.

Más allá de eso, el apetito disminuye y el azúcar añadida disminuye, según el estudio publicado el lunes en Nature Climate Change.

‘El cambio climático está moldeando lo que comes y cómo comes, y eso podría tener un mal efecto en tu salud’, dijo el coautor del estudio, Duo Chan, científico climático de la Universidad de Southampton.

‘La gente tiende a consumir más bebidas azucaradas a medida que la temperatura aumenta’, dijo Chan. ‘Obviamente, bajo un clima cálido, eso te haría beber más o consumir más azúcar. Y eso va a ser un problema grave en lo que respecta a la salud’.

Una pequeña cantidad de azúcar añadida cada día se acumula

La diferencia diaria de las temperaturas más altas no equivale ni siquiera a una sola barra de chocolate para la persona promedio. Pero se acumula con el tiempo y tiene un gran efecto, dijo el Dr. Robert Lustig, profesor de endocrinología de la Universidad de California en San Francisco, especialista en pediatría y obesidad que no participó en el estudio.

Lustig escribió en un correo electrónico que entre los estadounidenses más pobres, solo una lata añadida de refresco azucarado por día aumenta el riesgo de diabetes en un 29%, y la sed relacionada con la temperatura juega un papel importante en la epidemia de obesidad en Estados Unidos.

La temperatura media anual de Estados Unidos ha aumentado alrededor de 1.2 grados Celsius desde 1895, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica.

Para trazar el impacto en el consumo de azúcar, los investigadores lo compararon con las recomendaciones de la Asociación Americana del Corazón: limitar la ingesta diaria a 36 gramos para los hombres y 25 gramos para las mujeres.

Luego, el equipo comparó los registros de viento, precipitación y humedad con los registros detallados de compras de 40,000 a 60,000 hogares estadounidenses de 2004 a 2019, sin utilizar ningún dato después del impacto de la pandemia. Luego analizaron la información nutricional de los artículos comprados. Eso les permitió eliminar otros factores para establecer un vínculo causal y llegar a un cálculo de la cantidad de azúcar adicional que se consume por persona por grado, dijo la autora principal, Pan He, científica ambiental de la Universidad de Cardiff.

La investigadora He dijo que comenzó a pensar en el estudio cuando notó que la gente en Estados Unidos tiende a tomar refrescos azucarados cuando tiene sed: ‘Desde una perspectiva de la ciencia de la nutrición o la ciencia ambiental, eso podría ser un problema’, dijo.

El consumo de azúcar puede variar según el género, los ingresos y la educación

Los investigadores encontraron que los hombres consumían más refrescos azucarados, y que la cantidad de azúcar añadida consumida durante el clima cálido era varias veces mayor para las familias de ingresos bajos y muy bajos que para las más ricas, según el estudio.

Las personas que trabajan al aire libre bebían más bebidas azucaradas que las que trabajan en interiores, y lo mismo ocurría con las familias donde el cabeza de familia tenía menos educación. Las personas blancas tienen el mayor efecto de azúcar añadida, mientras que los asiáticos no mostraron cambios significativos en el azúcar añadida en el calor.

Lustig dijo que las bebidas azucaradas se comercializan y tienen precios para atraer a los pobres, y en muchas comunidades desfavorecidas el agua sabe raro debido a los productos químicos que contiene. Los pobres también son menos propensos a tener aire acondicionado y es más probable que trabajen al aire libre y necesiten más hidratación, dijeron Lustig y He.

‘Debería preocuparnos que la tasa del impacto sea mayor en los hogares donde la gente gana menos dinero o tiene menos educación’, dijo la Dra. Courtney Howard, vicepresidenta de la Alianza Mundial para el Clima y la Salud. ‘Estos grupos tienden a tener un estado de salud basal más bajo, por lo que esta es un área donde los cambios relacionados con el clima parecen magnificar las desigualdades de salud existentes’.

Howard, médica de la sala de emergencias, no participó en el estudio.

Es probable que la cantidad de azúcar consumida se dispare en el futuro con más calentamiento, dijo Chan.