31 de agosto de 2025
83°nubes dispersas
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Alpinista rusa es abandonada a su suerte tras varios intentos fallidos de rescatarla de un pico de casi 23,000 pies de alto

La mujer buscaba cumplir el sueño de escalar los picos más altos de la antigua Unión Soviética

31 de agosto de 2025 - 6:03 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Natalia Nagovitsyna buscaba cumplir el reto del "Leopardo de Nieve" que exige a las personas escalar los cinco picos más altos de la antigua Unión Soviética. (La Nación Argentina / GDA)
Por La Nación Argentina / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La operación para salvar a la alpinista rusa Natalia Nagovitsyna, atrapada hace 15 días a casi 23,000 pies del alto en el Pico Pobeda, enfrenta un desenlace trágico. Las autoridades de Kirguistán suspendieron de forma definitiva cualquier intento de auxilio. Una combinación de factores insalvables, que incluyen el clima extremo y la enorme dificultad técnica de la montaña, sellaron el destino de la deportista.

RELACIONADAS

¿Por qué resulta imposible realizar el rescate?

El rescate de la montañista rusa se tornó inviable por una suma de factores críticos que anulan cualquier margen de seguridad para los equipos de socorro. La decisión de las autoridades de Kirguistán de finalizar las operaciones responde a una combinación de altitud extrema, clima adverso y la complejidad técnica de la montaña, un entorno donde el más mínimo error es fatal.

El principal obstáculo es la altitud. Nagovitsyna se encuentra en una tienda de campaña a 23,458 pies, una altura que limita severamente la capacidad de vuelo de la mayoría de los helicópteros. En la zona operan principalmente viejos y pesados helicópteros militares sin la tecnología necesaria para realizar maniobras de rescate a esa cota.

Un aparato enviado por el ejército ruso se estrelló cerca de los 16,400 pies por el mal tiempo, sin víctimas fatales. Un helicóptero Eurocopter, más ligero y capaz, evaluó la situación pero declinó intervenir. Sus pilotos determinaron que las condiciones no permitían un vuelo seguro.

El clima es el segundo factor determinante. La región experimenta un empeoramiento radical de las condiciones, con temperaturas que alcanzan los -22 grados Fahrenheit y tormentas con vientos huracanados. Estas condiciones no solo amenazan la vida de la alpinista, sino que también imposibilitan el avance de cualquier equipo de rescate terrestre.

El terreno del Pico Pobeda es también conocido por su alta peligrosidad. La ruta es larga y está expuesta a peligros constantes como aludes, grietas profundas y aristas inestables. Especialistas en la zona estiman que una operación de evacuación segura requeriría el trabajo coordinado de al menos 20 rescatistas de élite, un despliegue logístico que no se pudo concretar.

El sueño del “Leopardo de las Nieves”

Nagovitsyna se encontraba en el Pico Pobeda con el objetivo de completar un prestigioso desafío del alpinismo. Buscaba convertirse en ‘Leopardo de las Nieves’, un galardón que se otorga a quienes escalan las cinco cimas más elevadas de la antigua Unión Soviética.

Antes de este intento, ella ya había conquistado el Pico Lenin, el Khan Tengri, el Korzhenevskaya y el Pico Comunismo. El Pobeda, con sus 7439 metros, era el último que le faltaba. El pasado 12 de agosto, Nagovitsyna alcanzó la cumbre. El accidente ocurrió horas después, durante el descenso.

Una caída le provocó una fractura en una pierna que la dejó inmovilizada. Fuentes locales indicaron que la deportista formaba parte de un equipo que figuraba bajo la guía de un hombre llamado Roman, cuya certificación como guía de montaña nadie pudo verificar.

Los intentos fallidos y la tragedia previa

Desde el accidente, se activaron varios intentos de auxilio, pero todos fracasaron. Un día después del incidente, el alpinista italiano Luca Sinigaglia y un compañero alemán alcanzaron la carpa de Nagovitsyna. Le entregaron una bolsa de dormir, comida y un cartucho de gas para derretir nieve. La dificultad del terreno les impidió plantearse siquiera un traslado.

Tras un segundo intento fallido al día siguiente, ambos iniciaron el descenso. Una violenta tormenta con vientos huracanados le costó la vida a Sinigaglia. Su compañero alemán logró llegar al campo base en condiciones extremas.

Una semana después del accidente, un vuelo de dron confirmó que la alpinista rusa seguía con vida dentro de su tienda. El 20 de agosto, ocho días después de la caída, cuatro alpinistas iniciaron un nuevo intento de rescate por tierra, pero el mal tiempo los detuvo y les impidió continuar el ascenso.

Con esa última tentativa frustrada, las autoridades de Kirguistán dieron por cerrado el caso. Comunicaron que las tareas para recuperar sus restos se reanudarán en la primavera.

La situación actual evoca otra tragedia en la vida de Nagovitsyna. En 2021, mientras escalaba el vecino Khan Tengri, su esposo Sergey sufrió un infarto cerebral cerca de los 22,965 pies. Incapaz de moverse por sus propios medios, otros montañeros le suplicaron a Natalia que descendiera para salvar su propia vida. Ella desoyó los pedidos y se quedó a su lado hasta que él falleció. Un año después, regresó a esa misma montaña, alcanzó la cumbre y colocó una placa en memoria de su marido.

ACERCA DEL AUTOR
La Nación Argentina / GDA
La Nación es un periódico fundado 1870 en Argentina que tiene como misión difundir noticias con veracidad, objetividad y pluralismo. Pertenece al Grupo de Diarios América (GDA), una red de medios...
