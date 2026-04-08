Alto el fuego provisional en Irán: esto es lo que sucede ahora

El alto el fuego alcanzado el miércoles ha aumentado las esperanzas de detener las hostilidades entre Irán, Israel y Estados Unidos, pero aún quedan muchos asuntos por resolver.

Alcanzar un acuerdo permanente será clave para poner fin a una guerra que ha sacudido Oriente Medio y los mercados energéticos mundiales. Pero hay grandes diferencias entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y los líderes iraníes supervivientes, y el aliado de Estados Unidos, Israel, tiene sus propios intereses.

Así están las cosas.

Gobierno de Irán

Trump ha sugerido que se ha producido un “cambio de régimen” en Irán después de que los ataques estadounidenses e israelíes acabaran con la vida del Líder Supremo, el ayatolá Alí Jamenei, de 86 años, el primer día de la guerra, y de una serie de otros altos cargos y líderes militares después.

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Pero a Jamenei le sucedió su hijo, Mojtabai, cercano a la Guardia Revolucionaria del país y considerado aún más hostil hacia Estados Unidos. Se cree que resultó herido en el ataque que mató a su padre y no se le ha visto ni hablado en público desde el comienzo de la guerra.

La clase política dedicada a mantener la teocracia chií de Irán permanece intacta. Muchos iraníes están enfadados con sus dirigentes, pero no ha habido señales de levantamiento desde que las autoridades aplastaron las protestas masivas en enero, antes de la guerra.

Programa nuclear iraní

Todo el uranio altamente enriquecido de Irán permanece en el país, probablemente enterrado en las instalaciones de enriquecimiento bombardeadas por Estados Unidos durante una guerra de 12 días el pasado mes de junio. Irán no ha enriquecido uranio desde entonces, pero mantiene que tiene derecho a hacerlo con fines pacíficos y niega estar buscando armas nucleares.

Trump dijo el miércoles que Estados Unidos trabajaría con Irán para “desenterrar y retirar” el uranio, aunque Irán no lo confirmó.

Trump, junto con Israel, ha pedido a Irán que desmantele por completo su programa nuclear. Irán lo rechazó en su propuesta de 10 puntos para poner fin a la guerra.

Programa de misiles de Irán

Desde que comenzó la guerra el 28 de febrero, Irán ha lanzado más de 5,000 aviones no tripulados, más de 2,100 misiles balísticos y más de 50 misiles de crucero, según las estadísticas del Instituto Judío para la Seguridad Nacional de América, con sede en Washington, que mantiene estrechos vínculos con el ejército israelí.

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Antes de la guerra, JINSA estimaba que el arsenal iraní se situaba entre 8,000 y 10,000 misiles balísticos de diverso alcance. No existe ninguna estimación pública del arsenal de aviones no tripulados de Irán.

Estados Unidos e Israel afirman que destruyeron o enterraron muchas de las lanzaderas de misiles de Irán. Israel afirma que también redujo en gran medida la capacidad de Irán para producir y lanzar misiles, pero no eliminó la amenaza, e Irán siguió lanzando ataques.

El ejército iraní

El Mando Central del ejército estadounidense declaró que había destruido más de 150 barcos, hundiendo de hecho a la armada iraní. Múltiples aviones de guerra iraníes, helicópteros y otros equipos fueron destruidos, junto con instalaciones militares y fábricas de misiles.

Eso no impidió que Irán cerrara el estrecho de Ormuz, la vía navegable por la que pasa alrededor de una quinta parte del petróleo comercializado en el mundo, y levantara una caseta de peaje virtual para cobrar a los países por utilizarlo.

El “Eje de Resistencia” de Irán

Israel machacó a los grupos militantes aliados de Irán en toda la región en guerras desencadenadas por el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 desde la Franja de Gaza.

Hezbolá, el grupo más fuerte del Líbano, sigue luchando contra Israel, una lucha que, según Israel, continuará a pesar del alto el fuego. Los rebeldes Houthi de Yemen, blanco de ataques aéreos israelíes y estadounidenses en los últimos años, sólo dispararon contra Israel unas pocas veces durante la guerra y dejaron en paz la navegación por el Mar Rojo. Hamás sigue controlando aproximadamente la mitad de Gaza y aún no se ha desarmado en virtud de un alto el fuego mediado por Estados Unidos.

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Israel quiere que Irán ponga fin a su apoyo a estos grupos, algo que Teherán se ha negado a hacer y que no mencionó en su propuesta de paz.

Antes de la guerra, los barcos pasaban libremente por el estrecho de Ormuz, en aguas territoriales de Irán y Omán. Desde la guerra, Irán cobra hasta 2 millones de dólares por barco para permitirles el paso.

Irán y Omán están trabajando en una propuesta para repartirse las tasas en la vía navegable, y Teherán insiste en que mantendrá el control militar en ella, lo que podría suponer una nueva fuente de ingresos frente a las sanciones internacionales.

Trump dice que Estados Unidos estará “pendiente” para garantizar el paso del tráfico. Es probable que Estados Unidos y otros países se opongan al nuevo sistema, lo que crearía un posible punto álgido.

Países árabes del Golfo

Los países árabes del Golfo no pueden estar contentos con el resultado de la guerra.

Los ataques iraníes causaron daños generalizados en instalaciones petrolíferas y gasísticas, aeropuertos y otros lugares, lo que perforó su imagen, cuidadosamente cultivada, de centros estables de negocios y turismo. Qatar, uno de los principales productores mundiales de gas natural, ha declarado que tardará años en restablecer su producción.

La desconfianza de los países del Golfo hacia Irán nunca ha sido tan profunda y su fe en que Estados Unidos les defenderá se ha tambaleado. Las bases estadounidenses de toda la región sufrieron ataques directos, pero no hay indicios de ninguna retirada estadounidense, como ha exigido Irán.

Más ventajas tácticas para Israel, pero sin golpe de gracia

Israel fue repetidamente blanco del fuego iraní, pero sus avanzadas defensas antiaéreas y su extensa red de refugios antiaéreos le proporcionaron una importante protección.