Israel lanza ataque en Líbano tras decir que el alto el fuego con Irán no aplica allí

Beirut - Varios ataques israelíes alcanzaron el miércoles por la tarde sin previo aviso varias densas zonas comerciales y residenciales del centro de Beirut, horas después de que se anunciara un alto el fuego en la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

Israel ha dicho que el acuerdo no se extiende a su guerra con el grupo militante Hezbolá en Líbano, respaldado por Irán, aunque el mediador Pakistán dijo que sí.

El ejército israelí lo calificó como el mayor ataque coordinado de la guerra actual, al alcanzar más de 100 objetivos de Hezbolá en 10 minutos en Beirut, el sur del Líbano y el valle oriental de la Bekaa.

El humo negro se elevaba sobre varias zonas de la capital costera. Los estampidos interrumpieron el claxon del tráfico en lo que había sido una tarde de cielo azul. Las ambulancias corren hacia las llamas. Al menos un edificio de apartamentos resultó afectado. Los equipos de emergencia buscaban vehículos carbonizados.

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No estaba claro de inmediato cuántas personas murieron o resultaron heridas, pero varios ataques se produjeron en lugares comerciales muy concurridos, lo que sembró el pánico en las calles.

El ejército israelí afirmó haber atacado lanzaderas de misiles, centros de mando e infraestructuras de inteligencia y acusó a Hezbolá de utilizar a civiles como escudos humanos.

“El Estado de Líbano y sus civiles deben rechazar el atrincheramiento de Hezbolá en zonas civiles y su capacidad de acumulación de armas”, declaró el ejército en un comunicado.

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Israel rara vez ha atacado el centro de Beirut desde el estallido de la última guerra entre Israel y Hezbolá el 2 de marzo, pero ha golpeado con regularidad el sur y el este de Líbano y los suburbios del sur de Beirut.

Antes de la oleada de nuevos ataques, un funcionario de Hezbolá dijo a The Associated Press que el grupo estaba dando una oportunidad a los mediadores para asegurar un alto el fuego en el Líbano, pero “no hemos anunciado nuestra adhesión al alto el fuego ya que los israelíes no se adhieren a ella.” Habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hacer comentarios públicamente.

El funcionario de Hezbolá dijo que el grupo no aceptará un retorno al statu quo anterior al 2 de marzo, cuando Israel llevó a cabo ataques casi diarios en Líbano a pesar de un alto el fuego nominalmente en vigor desde que la última guerra completa entre Israel y Hezbolá terminó en noviembre de 2024.

“No aceptaremos que los israelíes sigan comportándose como antes de esta guerra con respecto a los ataques”, dijo. “No queremos que continúe esta fase”.

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Hezbolá había disparado misiles a través de la frontera días después de que Estados Unidos e Israel atacaran Irán, desencadenando una guerra regional. Israel respondió con un bombardeo generalizado de Líbano y una invasión terrestre.

Los ataques aéreos israelíes han matado a más de 1,530 personas en Líbano, entre ellas más de 100 mujeres y 130 niños. El ejército israelí ha dicho que ha matado a cientos de combatientes de Hezbolá. Más de un millón de personas han sido desplazadas en Líbano.

A primera hora del miércoles, tras anunciarse el alto el fuego en Irán, muchos desplazados que dormían en tiendas de campaña en las calles de Beirut y la ciudad costera de Sidón empezaron a empaquetar sus pertenencias para prepararse para regresar a sus hogares.

Eso fue antes de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, prometiera que el ejército seguiría adelante en Líbano.

En un extenso campo de desplazados en el paseo marítimo de Beirut, las familias azotadas por las declaraciones contradictorias expresaron confusión y desesperación.

“No podemos soportarlo más, dormir en una tienda de campaña, no ducharnos, la incertidumbre”, dijo Fadi Zaydan, de 35 años. Él y sus padres se habían preparado para regresar a la ciudad meridional de Nabatieh antes de que los comentarios de Netanyahu los detuvieran en seco.

“Pero si volvemos a casa seremos un objetivo”, dijo Zaydan. Su familia decidió esperar en Sidón, un poco más cerca de casa.

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