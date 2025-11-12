Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
12 de noviembre de 2025
78°nubes dispersas
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Apple elimina dos aplicaciones de citas gay en China por orden del gobierno

La movida es la señal más reciente de la intensificación del control sobre la comunidad LGBTQ+ en ese país

12 de noviembre de 2025 - 10:42 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Otra popular aplicación de citas gay, Grindr, fue retirada en 2022de la tienda de aplicaciones de Apple en China. (Godofredo A. Vásquez)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Apple informó el retiro de Blued y Finka, dos de las aplicaciones de citas gay más grandes de China, debido a la presión de las autoridades de ese país, en la señal más reciente de la intensificación del control sobre la comunidad LGBTQ+.

RELACIONADAS

Un portavoz de Apple afirmó en un comunicado que la compañía eliminó las dos aplicaciones de citas de China “basándose en una orden de la Administración del Ciberespacio de China”, sin dar más detalles.

“Seguimos las leyes en los países donde operamos”, dijo el portavoz a The Associated Press.

En una verificación realizada el martes por The Associated Press se encontró que ninguna de las dos aplicaciones está disponible en la tienda de Apple en China, aunque aún se podía encontrar una versión “express” de Blued. No está claro cuál es la diferencia entre la versión completa y la express, o si podría estar disponible una versión para Android.

Apple dijo que Blued estaba disponible “solo en China”. El desarrollador de Finka “decidió retirar la aplicación” fuera de China a principios de este año, agregó la compañía.

Otra popular aplicación de citas gay, Grindr, fue retirada en 2022de la tienda de aplicaciones de Apple en China.

La comunidad LGBTQ+ de China y los grupos de defensa enfrentan una presión cada vez mayor por parte de las autoridades, a pesar de que el país despenalizó la homosexualidad en 1997. Algunos grupos LGBTQ+ se han visto obligados a cesar operaciones en los últimos años en el territorio chino, y el activismo se ha visto restringido.

Blued y Finka pertenecen a la misma empresa matriz, BlueCity, una compañía fundada en China que se enfoca en la comunidad LGBTQ+ en ese país y en el extranjero. BlueCity fue retirada del Nasdaq en 2022, cuando se convirtió en una empresa privada.

El año pasado, Apple también eliminó aplicaciones como WhatsApp y Threads de su tienda de aplicaciones en China por orden de la Administración del Ciberespacio del país.

“Entre todas las empresas tecnológicas extranjeras que brindan servicios a usuarios chinos, Apple es probablemente la que está más dispuesta a cumplir con las regulaciones de internet chinas”, afirmó George Chen, socio y copresidente de la práctica digital en The Asia Group.

Agregó que la empresa “rara vez se opone a las solicitudes de eliminación del gobierno chino, ya que los mercados chinos”, incluidas las ventas de iPhones, son “demasiado importantes” para ellos.

Tags
Breaking NewsAppleChina Comunidad LGBTQ+
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 11 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: