Arrestado Andrew Mountbatten-Windsor bajo sospecha de mala conducta en un cargo público
La Policía informó que evalúan informes de que el expríncipe envío informes a Jeffrey Epstein
19 de febrero de 2026 - 6:32 AM
Londres - Una fuerza policial del Reino Unido arrestó a Andrew Mountbatten-Windsor bajo sospecha de mala conducta en un cargo público.
La Policía del Valle del Támesis, una agencia que cubre áreas al oeste de Londres, incluyendo la antigua residencia de Mountbatten-Windsor, dijo que estaba “evaluando” informes de que el expríncipe Andrew Mountbatten-Windsor envió informes comerciales al delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein en 2010.
La fuerza policial no nombró a Mountbatten-Windsor, como es habitual bajo la ley del Reino Unido. Sin embargo, cuando se les preguntó si había sido arrestado, la fuerza señaló un comunicado que decía que habían arrestado a un hombre de unos sesenta años.
“Tras una evaluación exhaustiva, hemos abierto una investigación sobre esta acusación de mala conducta en un cargo público”, decía el comunicado. “Es importante que protejamos la integridad y objetividad de nuestra investigación mientras trabajamos con nuestros socios para investigar este presunto delito”.
