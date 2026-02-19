Opinión
Mundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Arrestado Andrew Mountbatten-Windsor bajo sospecha de mala conducta en un cargo público

La Policía informó que evalúan informes de que el expríncipe envío informes a Jeffrey Epstein

19 de febrero de 2026 - 6:32 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Archivo
La fuerza policial no nombró a Mountbatten-Windsor, como es habitual bajo la ley del Reino Unido.
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Londres - Una fuerza policial del Reino Unido arrestó a Andrew Mountbatten-Windsor bajo sospecha de mala conducta en un cargo público.

RELACIONADAS

La Policía del Valle del Támesis, una agencia que cubre áreas al oeste de Londres, incluyendo la antigua residencia de Mountbatten-Windsor, dijo que estaba “evaluando” informes de que el expríncipe Andrew Mountbatten-Windsor envió informes comerciales al delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein en 2010.

La fuerza policial no nombró a Mountbatten-Windsor, como es habitual bajo la ley del Reino Unido. Sin embargo, cuando se les preguntó si había sido arrestado, la fuerza señaló un comunicado que decía que habían arrestado a un hombre de unos sesenta años.

“Tras una evaluación exhaustiva, hemos abierto una investigación sobre esta acusación de mala conducta en un cargo público”, decía el comunicado. “Es importante que protejamos la integridad y objetividad de nuestra investigación mientras trabajamos con nuestros socios para investigar este presunto delito”.

Jeffrey Epstein, a la derecha, con Richard Branson, un empresario multimillonario británico, popular por ser el propietario de las más de 360 empresas que forman Virgin Group.​Jeffrey Epstein sostiene un cheque enorme con la firma de Donald Trump. Fotografía que muestra el cuello de una mujer con una cita de 'Lolita', la novela de Vladímir Nabokov.
1 / 62 | Poder, secretos y polémica: un vistazo a los archivos inéditos de Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein, a la derecha, con Richard Branson, un empresario multimillonario británico, popular por ser el propietario de las más de 360 empresas que forman Virgin Group.​ - The Associated Press
Tags
Príncipe AndrewReino UnidoBreaking NewsJeffrey Epstein
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
