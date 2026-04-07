Arrestan al exsoldado más condecorado de Australia: lo acusan por crímenes de guerra

Melbourne, Australia - El veterano vivo más condecorado de Australia, Ben Roberts Smith, enfrenta cargos por crímenes de guerra ante las acusaciones de que mató a cinco afganos desarmados mientras prestaba servicio en Afganistán entre 2009 y 2012, informaron la policía y los medios el martes.

La policía no ha confirmado el nombre del exsoldado de 47 años que fue detenido el martes. Pero los medios han informado ampliamente que se trata de Roberts-Smith, un excabo del Regimiento del Servicio Aéreo Especial que recibió tanto la Cruz Victoria como la Medalla al Valor por su servicio en Afganistán.

La policía lo acusó el martes de cinco cargos de asesinato como crimen de guerra. Permanecerá detenido durante la noche y comparecerá por primera vez ante un tribunal el miércoles, indicó un comunicado policial.

Es posible que solicite la libertad bajo fianza el miércoles.

Roberts-Smith es apenas el segundo veterano australiano de la campaña de Afganistán en ser acusado de un crimen de guerra.

PUBLICIDAD

El exsoldado del SAS Oliver Schulz, de 44 años, se ha declarado no culpable de un cargo de asesinato como crimen de guerra. Se le acusa de disparar tres veces en la cabeza al afgano Dad Mohammad en un campo de trigo de la provincia de Uruzgan en mayo de 2012.

El asesinato como crimen de guerra conlleva una posible condena de cadena perpetua. Es un delito federal en Australia, definido como el homicidio deliberado, en el contexto de un conflicto armado, de una persona que no participa activamente en las hostilidades, como civiles, prisioneros de guerra o soldados heridos.

La policía detuvo a Roberts-Smith en el Aeropuerto de Sydney el martes después de que llegara en un vuelo desde Brisbane, informó la comisaria de la Policía Federal Australiana, Krissy Barrett.

“Se alegará que las víctimas no estaban participando en hostilidades en el momento de su presunto asesinato en Afganistán”, declaró Barrett a los periodistas. “Se alegará que las víctimas estaban detenidas, desarmadas y bajo el control de miembros de la ADF cuando fueron asesinadas”, en referencia a la Fuerza de Defensa Australiana.

“Se alegará que las víctimas fueron abatidas a tiros por el acusado o por miembros subordinados de la ADF en presencia del acusado y actuando bajo sus órdenes”, añadió la comisaria.

Una corte civil ya consideró creíbles acusaciones similares contra Roberts-Smith en una demanda por difamación que él presentó después de que varios periódicos publicaran artículos en 2018 en los que lo acusaban de una serie de crímenes de guerra. En 2023, un juez federal rechazó las demandas de Roberts-Smith y dictaminó que probablemente mató ilegalmente a cuatro no combatientes en 2009 y 2012.

PUBLICIDAD

Sin embargo, aunque el tribunal civil concluyó que las acusaciones de crímenes de guerra estaban mayormente probadas según el criterio de la preponderancia de la prueba, los nuevos cargos tendrían que demostrarse en un tribunal penal con un estándar más alto: más allá de toda duda razonable.

En septiembre, el Tribunal Superior de Australia indicó que no escucharía una apelación, poniendo fin a sus posibilidades de revocar el fallo.

Nick McKenzie, un reportero al que Roberts-Smith demandó sin éxito por difamación y que ha investigado las acusaciones contra el soldado desde 2017, esperaba que colegas del SAS testificaran en el juicio penal como habían hecho durante el juicio civil.

“Estás investigando una conducta presuntamente realizada por algunos miembros de la fuerza de combate más secreta y de élite que tiene Australia. La tarea periodística es difícil. Sin embargo, lo que ha sido realmente difícil son esos valientes testigos del SAS” al testificar, dijo McKenzie a la Australian Broadcasting Corp.

“Que ellos den un paso al frente y digan: ‘Bueno, servimos a nuestro país con valentía como lo hizo Ben Roberts-Smith, junto a él en Afganistán, pero vimos cosas con nuestros propios ojos que nos hacen sentir incómodos’. Estos valientes soldados, algunos de ellos se derrumbaron después de testificar, tan difícil fue para ellos ponerse de pie y hablar”, añadió McKenzie.

Los cargos se presentaron tras la publicación de un informe militar en 2020 que halló pruebas de que tropas de élite del SAS australiano y de regimientos de comandos mataron ilegalmente a 39 prisioneros afganos, campesinos y otros no combatientes.

PUBLICIDAD

Barrett señaló que pocos soldados estuvieron implicados en las nuevas acusaciones.

“La conducta presuntamente vinculada a estos cargos se limita a una sección muy pequeña de nuestra confiable y respetada ADF, que ayuda a mantener a salvo a este país”, afirmó Barrett.

“La inmensa mayoría de nuestra ADF enorgullece a nuestro país. Los cargos de hoy no representan a la mayoría de los miembros que sirven bajo nuestra bandera australiana con honor, con distinción y con los valores de una nación democrática”, añadió.