NoticiasMundo
Atacan con cohetes la embajada de Estados Unidos en Irak

Imágenes difundidas por redes sociales muestran una intensa humareda en la zona donde se sitúa el edificio

7 de marzo de 2026 - 4:08 PM

La embajada de los Estados Unidos en Bagdad fue atacada con cohetes de origen desconocido este domingo. (Agencia EFE)
Bagdad- La embajada de los Estados Unidos en Irak, ubicada en la céntrica Zona Verde de Bagdad, un área fuertemente protegida donde se encuentran muchas embajadas, fue atacada con cohetes de origen desconocido este domingo que fueron repelidos por el sistema de defensa aérea de la legación, que interceptó el ataque.

Así lo informaron a EFE fuentes del servicio de seguridad iraquí, que señalaron que aún no se conoce si ha habido daños.

Imágenes difundidas por redes sociales, que EFE no ha podido verificar, muestran una intensa humareda en la zona donde se sitúa la embajada.

Este es el primer ataque con cohetes contra el complejo estadounidense desde el inicio de la guerra entre Israel y Estados Unidos contra Irán, si bien el pasado día 1 de marzo varias decenas de personas intentaron irrumpir en la Zona Verde coreando gritos de “Muerte a América” en protesta por el asesinato del líder supremo iraní Alí Jameneí.

Irak, de mayoría chií, es uno de los países que más ha criticado los ataques contra Irán y ha llegado incluso a decretar tres días de luto nacional por el “martirio” de Jameneí, víctima de “un acto flagrante de agresión y una acción condenable que viola todas las normas humanitarias y morales y constituye una clara violación de las leyes y convenciones internacionales”.

En esta semana de ataques, el territorio iraquí ha recibido también misiles y bombas de origen desconocido, que han afectado fundamentalmente emplazamientos de las milicias de la denominada Multitud Popular, una agrupación de grupos de distinto signo, pero en su gran mayoría chiíes y simpatizantes de Irán.

En 2016 se integraron de facto en las Fuerzas Armadas, y forman parte del sistema oficial de seguridad iraquí, si bien algunas de sus facciones han sido acusadas por Estados Unidos de lanzar ataques contra intereses estadounidenses en Irak, y determinadas milicias integrantes han sido designadas como organizaciones terroristas por Washington.

Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
