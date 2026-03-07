Atacan con cohetes la embajada de Estados Unidos en Irak

1 / 13 Conflicto en el Oriente Medio: Irán e Israel se enfrentan en una batalla sin precedentes

En la madrugada del 13 de junio de 2025, Israel lanzó un ataque sorpresa en diversos puntos de Teherán, capital de la República Islámica de Irán, lo que provocó la muerte de importantes figuras militares. En la foto, uno de los rascacielos dañado, alcanzado por ataques aéreos israelíes.

ABEDIN TAHERKENAREH