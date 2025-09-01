Ataque con explosivos deja al menos 3 policías heridos en el suroeste de Colombia

Al menos tres policías resultaron heridos el domingo debido a la detonación de un explosivo que habría sido lanzado desde un dron por un grupo delictivo en el suroeste de Colombia, informaron las autoridades locales.

El ataque contra la estación de policía del municipio de El Bordo, ubicado en el departamento de Cauca, arrojó esquirlas que hirieron a tres de los policías, uno de los cuales se encuentra internado en estado grave, indicó la oficina de prensa de la policía a The Associated Press.

El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, publicó en la red social X que el posible responsable del ataque sería el Bloque Occidental, una facción de las disidencias de la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que no se acogieron a un acuerdo de paz firmado con el Estado en 2016.

Como parte de su política de “paz total”, el gobierno del presidente Gustavo Petro intentó infructuosamente negociar la paz con la disidencia de las FARC que comanda alias “Iván Mordisco”.

“En menos de dos meses, la estación de policía ha sufrido dos ataques: primero con carro bomba y hoy con drones, que dejaron tres uniformados heridos ya bajo atención médica”, lamentó Guzmán, quien condenó el ataque e instó al gobierno nacional a fortalecer la inteligencia militar en la zona, además de robustecer los sistemas antidrones.

En los últimos meses, el uso de drones ha cambiado la dinámica del conflicto armado en el país. Son utilizados para arrojar explosivos, pero también para vigilar a las tropas del ejército y monitorear las zonas para, por ejemplo, mover cargamentos de droga.