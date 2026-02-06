Opinión
Mundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Atentado contra equipo de seguridad de senador colombiano deja dos escoltas muertos

El atentado ocurrió en Arauca, al este del país y contra el legislador Jairo Castellanos

6 de febrero de 2026 - 10:34 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El presidente colombiano, Gustavo Petro, se solidarizó con el legislador con quien mantuvo un contacto telefónico, informó en la red social X, y ordenó investigar el paradero de otro vehículo donde se encontraban integrantes del equipo del trabajo de Castellanos. (Santiago Saldarriaga)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Un atentado en contra del equipo de seguridad del senador colombiano Jairo Castellanos, en Arauca, en el este de Colombia, dejó el jueves dos escoltas muertos, confirmaron las autoridades.

El hecho violento ocurrió cuando la caravana de seguridad del congresista, que no se encontraba en el vehículo, se dirigía desde el departamento del Norte de Santander para retirarlo en Yopal, en el vecino departamento de Casanare, declaró el ministro del Interior, Armando Benedetti.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, se solidarizó con el legislador con quien mantuvo un contacto telefónico, informó en la red social X, y ordenó investigar el paradero de otro vehículo donde se encontraban integrantes del equipo del trabajo de Castellanos.

Imágenes reproducidas por medios colombiano dejaron ver el vehículo con orificios producto de los impactos de armas de fuego en sus carrocería y ventanas.

Según el ministro Benedetti, el senador “se encuentra “profundamente conmovido” por la muerte de sus escoltas.

Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial colombiano, falleció el lunes a los 39 años, luego que fue baleado en un mitin político hace poco más de dos meses. En la imagen, su padre, Miguel Uribe, llora ante su ataúd.Claudia Tarazona, esposa del precandidato a la presidencia de Colombia y senador opositor Miguel Uribe, abraza a una de sus hijas junto a una foto de su marido durante una ceremonia en su honor celebrada el lunes en el Congreso en Bogotá.Uribe Turbay era uno de los candidatos más críticos al actual gobierno y en octubre del año pasado había anunciado su aspiración presidencial. Engrosaba la lista de precandidatos que intentan reemplazar en el poder a Gustavo Petro, el primer izquierdista en gobernar Colombia, en las elecciones de mayo de 2026.
1 / 14 | Luto en Colombia: lloran la muerte del senador Miguel Uribe. Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial colombiano, falleció el lunes a los 39 años, luego que fue baleado en un mitin político hace poco más de dos meses. En la imagen, su padre, Miguel Uribe, llora ante su ataúd. - Fernando Vergara

La Unidad Nacional de Protección (UNP) colombiana identificó a las víctimas como el policía Esmely Valencia y el escolta conductor Wilmer Leal, perteneciente a esa entidad, señaló un reporte en X.

La UNP confirmó que otro vehículo del equipo de campaña del senador “fue interceptado por los atacantes y posteriormente se lo llevaron junto con las tres personas que viajaban en su interior”.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó que se activó una recompensa de 200 millones de pesos (54,872 dólares) por información que permita identificar y capturar a los responsables del ataque “posiblemente perpetrado por el cartel del ELN”, señaló en su cuenta de X.

En esa zona tienen presencia la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y facciones de disidencias de las desaparecidas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que mantienen disputas por el control del territorio, según autoridades.

El director de la policía colombiana, general William Rincón, condenó el hecho. Dijo que se trató de un “acto terrorista” que ”atenta contra la vida de los colombianos y la democracia de nuestro país”.

La vicepresidenta colombiana, Francia Márquez, se sumó al rechazo. “Este hecho criminal constituye un ataque directo contra la vida, la institucionalidad y el ejercicio de la democracia. Ninguna forma de violencia puede ser tolerada ni justificada”, escribió en su cuenta de X.

En agosto, otro hecho de violencia política acabó con la vida del precandidato presidencial y senador, Miguel Uribe Turbay.

