Estados Unidos anuncia $6 millones en ayuda para Cuba

Mientras, el presidente Miguel Díaz Canel acusa a Donald Trump de establecer un “bloqueo energético” en la nación caribeña

5 de febrero de 2026 - 7:47 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Minorkys Hoyos Ruiz enciende brasas para cocinar la cena durante un apagón programado para racionar la energía en Santa Cruz del Norte, sede de una de las mayores centrales termoeléctricas de Cuba, a última hora de la tarde del martes 3 de febrero de 2026. (Ramon Espinosa)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El gobierno de Estados Unidos anunció el jueves una ayuda adicional de $6 millones para Cuba mientras se agrava la crisis de la isla y se intensifican las tensiones entre los dos países, con el presidente de Cuba acusando a Donald Trump de un “bloqueo energético”.

La ayuda está destinada en gran parte a los habitantes de la región oriental de Cuba, azotada por el huracán Melissa a finales del año pasado. Los suministros incluyen arroz, frijoles, pasta, latas de atún y lámparas solares que serán entregados por la Iglesia Católica y Cáritas, dijo el alto funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Jeremy Lewin.

Advirtió de que funcionarios de la embajada estadounidense en Cuba estarán sobre el terreno “asegurándose de que el régimen no tome la ayuda, la desvíe, intente politizarla.”

Anteriormente, Estados Unidos había enviado $3 millones en ayuda a los cubanos afectados por Melissa.

Lewin rechazó que el cese de los envíos de petróleo desde Venezuela -después de que Estados Unidos atacara al país sudamericano y detuviera a su entonces líder- sea responsable de la situación humanitaria en Cuba.

Dijo que durante años, la isla ha “acaparado todos los recursos para los pocos viejos seniles que dirigen el país, para sus secuaces, para el aparato de seguridad”, mientras acusaba a Cuba de “inmiscuirse en el exterior”, incluida la “colonización de Venezuela”.

Montones de basura ocupan casi cada esquina de la capital, según las autoridades, por los camiones averiados y, sobre todo, la falta de combustible, agudizada por el fin del suministro desde Venezuela tras la captura de su presidente, Nicolás Maduro. La basura es solo un síntoma más de la crisis total de Cuba: la isla ha perdido un 15% de su producto interno bruto (PIB) en seis años y la escasez de básicos, la inflación, la migración masiva y apagones de más de 20 horas diarias se han convertido en la norma. Cuba reconoció en 2025 sufrir una epidemia por estas enfermedades, pero a finales del año pasado las autoridades dejaron de difundir cifras.
1 / 5 | Entre olores y desechos: la basura se desborda en algunos barrios de La Habana. Montones de basura ocupan casi cada esquina de la capital, según las autoridades, por los camiones averiados y, sobre todo, la falta de combustible, agudizada por el fin del suministro desde Venezuela tras la captura de su presidente, Nicolás Maduro. - Ernesto Mastrascusa

“Así que a eso dedican su tiempo y atención”, dijo Lewin, quien señaló que su madre nació en La Habana.

“¿Por qué no pueden conseguir comida? No es porque no dejemos que el petróleo ilícito venezolano siga enriqueciendo a Raúl Castro”, añadió, refiriéndose al expresidente cubano. “Es porque el gobierno no puede poner comida en los estantes. Tienen miles de millones de dólares, pero no los usan para comprar comida para los cubanos de a pie”.

Lewin habló horas después de que el presidente cubano, Miguel Díaz Canel, celebrara una conferencia de prensa a la que sólo fue invitado y en la que respondió a las preguntas de un selecto grupo de periodistas. Associated Press no fue invitada.

Díaz Canel afirmó que existe una “guerra psicológica” contra Cuba al calificar de “bloqueo energético” la reciente amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles a cualquier país que venda o suministre petróleo a Cuba."

Dijo que tales acciones afectan el transporte, los hospitales, las escuelas, el turismo y la producción de alimentos. Además de los severos apagones, las autoridades cubanas señalan que las sanciones estadounidenses, que aumentaron bajo el segundo mandato de Trump, costarán al país más de $7,500 millones entre marzo de 2024 y febrero de 2025.

“Sé que vamos a vivir tiempos difíciles. Pero los superaremos juntos, con resiliencia creativa”, dijo Díaz-Canel en un discurso de dos horas en el que respondió a las preguntas de un puñado de periodistas.

Señaló que Cuba no ha recibido envíos de petróleo desde que Estados Unidos inició su “bloqueo naval” a Venezuela en diciembre.

“Por lo tanto, tenemos problemas de disponibilidad de combustible para garantizar no sólo la generación eléctrica, sino también las actividades básicas”, dijo.

Díaz Canel prometió que en una semana compartiría detalles sobre la situación actual de la isla y cómo la afrontará el Gobierno.

“Hay mucho miedo”, afirma. “Sé que la gente dice: ‘¿Otra vez el sacrificio? Bueno, si no nos sacrificamos, y si no resistimos, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a rendirnos?”.

Cuba sufrió “daños cuantiosos” por el paso del poderoso huracán Melissa, que atraviesa la isla tras haber tocado tierra en el sureste, indicó este miércoles el presidente Miguel Díaz-Canel.“Ha sido una madrugada muy compleja”, indicó el mandatario en su cuenta de X, sin precisar los daños provocados por MelissaEntre los municipios con áreas inundadas se encuentran algunas de las mayores ciudades del tercio oriental, como Santiago de Cuba, Bayamo, Baracoa y Holguín, y decenas de otras de menor tamaño.
1 / 24 | "Una madrugada compleja": imágenes del impacto de Melissa en Cuba. Cuba sufrió “daños cuantiosos” por el paso del poderoso huracán Melissa, que atraviesa la isla tras haber tocado tierra en el sureste, indicó este miércoles el presidente Miguel Díaz-Canel. - YAMIL LAGE

Lewin dijo que si el gobierno cubano entra en razón y está dispuesto a permitir que Estados Unidos preste más apoyo, podría haber más anuncios.

“Deberían centrarse en atender a su pueblo, no en hacer estas declaraciones chulescas”, dijo Lewin. “Puede hablar mucho, pero de nuevo, cualquier gobierno, su primera responsabilidad es siempre proveer a su pueblo”.

En su discurso, Díaz-Canel dijo que su gobierno está abierto al diálogo con Estados Unidos bajo ciertas condiciones, entre ellas el respeto a la soberanía de Cuba y “sin abordar temas sensibles que puedan ser percibidos como una injerencia en nuestros asuntos internos.”

“Los cubanos no odian al pueblo estadounidense”, dijo Díaz-Canel. “No somos una amenaza para Estados Unidos”.

CubaEstados UnidosPetróleoDonald TrumpHuracán MelissaDepartamento de Estado de Estados Unidos
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo.
