Presidente de Cuba confirma que la isla no recibe combustible desde diciembre

La Habana- El presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, confirmó este jueves que la isla no ha recibido combustible desde el exterior desde el pasado diciembre debido a las presiones de Estados Unidos.

“Es condenable que una potencia (...) asuma una política tan agresiva y tan criminal” hacia un país pequeño, afirmó Díaz Canel en una inusual intervención televisada ante medios oficiales del país y algunos extranjeros seleccionados.

El presidente aseguró que el bloqueo petrolero va a tener consecuencias serias en el país, para lo que se están poniendo en marcha una serie de medidas de emergencia que van a “demandar esfuerzos”. “Es asfixiarnos completamente”, agregó.

“Si no resistimos, ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a rendir?”, se preguntó Díaz Canel.

Resaltó que el “bloqueo energético” de Estados Unidos va a suponer “afectar la transportación de alimentos, la producción de alimentos, el transporte público, el funcionamiento de los hospitales, de instituciones de todo tipo, de las escuelas, la producción de la economía, el turismo...”.

Ante ese escenario, el mandatario añadió que el Gobierno adoptó una serie de medidas de emergencia que retoma como referencia las “indicaciones” del expresidente Fidel Castro durante el llamado Periodo Especial, por la depresión que supuso para la isla la caída del bloque soviético.

Entre olores y desechos: la basura se desborda en algunos barrios de La Habana. Montones de basura ocupan casi cada esquina de la capital, según las autoridades, por los camiones averiados y, sobre todo, la falta de combustible, agudizada por el fin del suministro desde Venezuela tras la captura de su presidente, Nicolás Maduro.

Díaz Canel retomó el concepto de la “opción cero”, el plan de supervivencia planteado en los noventa ante el escenario de “cero petróleo”. Éste implicaba un racionamiento extremo, autosuficiencia alimentaria, el uso de tracción animal, carbón vegetal para cocinar y transporte no motorizado, entre otras medidas.

“Están contempladas (alguna de esas medidas), también actualizadas porque hay situaciones diferentes en estas directivas”, agregó el mandatario.

El presidente cubano adelantó que “en los próximos días” se dará a conocer “más detalles del contenido de las medidas”.

“Aunque haya bloqueo energético, nosotros no renunciamos a recibir combustible en nuestro país. Estamos haciendo todas las gestiones para que el país pueda tener de nuevo ingresos de combustible o abasto de combustible”, remarcó.

La operación militar estadounidense en Caracas del 3 de enero, que culminó en la captura del presidente Nicolás Maduro, significó para La Habana, además del golpe a un aliado regional clave, el fin de suministro energético vital para la isla.

Distintos expertos estiman que de los 110,000 barriles diarios de petróleo que precisa Cuba para satisfacer sus necesidades energéticas, Venezuela le aportó en 2025 unos 30,000.

El presidente Donald Trump, dio otra vuelta de tuerca más al firmar el 29 de enero una orden presidencial que amenazaba con aranceles comerciales a todos los países que suministrasen petróleo a la isla.

