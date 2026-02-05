Opinión
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Brote de sarampión en México causa alerta en Jalisco, sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Se confirmaron 1,163 casos en ese estado este año con 2,092 sospechosos

5 de febrero de 2026 - 3:46 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El Gobierno mexicano lleva semanas animando a la población a vacunarse contra el sarampión, que se puede prevenir con dos dosis de la vacuna, y ha anunciado la puesta en marcha de puntos de vacunación en lugares como aeropuertos y estaciones de autobuses. (Fernando Llano)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El estado mexicano de Jalisco emitió el jueves una alerta sanitaria y ordenó el uso de mascarillas en las escuelas debido a un brote de sarampión que afectó a la capital del estado, una ciudad anfitriona clave para la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026.

Las medidas se producen tras la alerta epidemiológica emitida por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) a principios de esta semana sobre la propagación de esta enfermedad prevenible en todo el continente americano, especialmente en México, que encabeza la región con 1,981 casos confirmados por las autoridades este año y más de 5,200 casos sospechosos.

Jalisco es el epicentro del brote, con 1,163 casos confirmados este año y 2,092 sospechosos, según el gobierno de México.

El brote de sarampión en México comenzó el año pasado en el norteño estado de Chihuahua, después de que un niño menonita enfermara mientras visitaba a unos parientes en una región de Texas que estaba sufriendo un brote. Los casos se dispararon en las comunidades menonitas -que tienen altos índices de reticencia a vacunarse- y se han extendido por todo México en el mayor brote del país en décadas. Los científicos afirman que el aumento de los brotes en todo el hemisferio está relacionado con el descenso de las tasas de vacunación.

Las autoridades sanitarias de Jalisco anunciaron el jueves que se exigirán mascarillas en las escuelas de Guadalajara de siete colonias específicas durante los próximos 30 días.

Jalisco fue el primer estado mexicano en adoptar tales medidas, ya que los grupos médicos instaron al gobierno local a tomar medidas urgentes, lo que supuso el primer mandato de salud pública de este tipo en el país desde la pandemia de COVID-19.

También se suspendieron recientemente las clases en 15 escuelas de Jalisco y del estado central de Aguascalientes debido a brotes del virus altamente contagioso que se transmite por el aire.

El brote se produce cuando México se prepara para recibir a visitantes de todo el mundo con motivo de la Copa del Mundo, que se celebrará simultáneamente en Estados Unidos, México y Canadá. Guadalajara es una de las principales sedes del torneo de fútbol en México.

Canadá perdió su estatus de país libre de sarampión en noviembre y Estados Unidos y México se enfrentan al riesgo de correr la misma suerte. Ambos gobiernos han solicitado una prórroga de dos meses para intentar controlar el brote, aunque en enero la administración Trump se retiró de la Organización Mundial de la Salud, bajo cuyo paraguas opera la OPS.

En las tres primeras semanas de este año se confirmaron 1,031 casos adicionales de sarampión en siete países de las Américas, sin que se registraran muertes, una cifra 43 veces superior a la registrada en el mismo periodo del año pasado, informó el miércoles la OPS en un comunicado.

El Gobierno mexicano lleva semanas animando a la población a vacunarse contra el sarampión, que se puede prevenir con dos dosis de la vacuna, y ha anunciado la puesta en marcha de puntos de vacunación en lugares como aeropuertos y estaciones de autobuses.

___

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
El diario de hoy
jueves, 5 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
