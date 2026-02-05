La Reina Máxima empieza a entrenarse para ser reservista del ejército holandés

El ejército holandés ha conseguido un nuevo voluntario de alto nivel en su intento de impulsar el reclutamiento para contrarrestar los crecientes temores sobre la paz y la seguridad en Europa.

La reina Máxima, de 54 años y nacida en Argentina, esposa del rey Guillermo Alejandro, comenzó esta semana a entrenarse para convertirse en miembro de reserva del ejército de su patria adoptiva, en un momento en que el ejército holandés trata de aumentar el alistamiento en medio de la agitación geopolítica y la guerra de Rusia en Ucrania, en el extremo oriental de Europa.

“Porque la seguridad de los Países Bajos ya no puede darse por sentada, Máxima ha decidido convertirse en reservista”, dijo el Ministerio de Defensa en un comunicado después de que comenzara el entrenamiento el miércoles.

La Casa Real emitió un comunicado diciendo que la reina, “como muchos otros, quiere contribuir a esa seguridad.”

Máxima sigue a su propia hija en el ejército. La princesa heredera Amalia completó el mes pasado su formación militar básica como reservista voluntaria en el ejército.

Los miembros de la realeza europea tienen tradición de alistarse. Hace cinco años, la Princesa Elisabeth, heredera del trono belga, se inscribió en una escuela militar de Bruselas para prepararse para sus funciones reales. Su padre, el Rey Felipe, también asistió a la Escuela Militar Real en el centro de Bruselas.

El nuevo gobierno holandés de coalición, cuya toma de posesión está prevista para finales de este mes, ha revelado sus planes para aumentar la plantilla militar del país hasta los 122,000 efectivos. El portavoz del Ministerio de Defensa, Klaas Meijer, declaró el jueves que actualmente hay 80,000 militares, civiles y reservistas como Máxima.

Dijo que alistarse fue decisión de Máxima, “pero por supuesto estamos muy orgullosos de que lo haga y esperamos que otras personas piensen: ‘oye, esto es algo que yo podría hacer’”.

La reina puede desplegarse cuando sea necesario

Una serie de fotos tomadas por un fotógrafo del Ministerio de Defensa cuando Máxima comenzaba su entrenamiento en una academia militar en la ciudad de Breda fueron publicadas el miércoles por la Casa de Orange. En una, Máxima, con el ojo izquierdo cerrado, sujeta una pistola con ambas manos mientras apunta. En otra, está colgada de una cuerda frente a un rocódromo. Otra instantánea muestra a Máxima, descalza, con mono verde y gafas de esquí oscurecidas, saltando a una piscina.

El Ministerio de Defensa afirma que su formación comprenderá “todos los componentes militares prácticos y teóricos necesarios para convertirse en reservista. Estos incluyen resistencia física, defensa personal, puntería, lectura de mapas y derecho militar”.

Una vez que la reina haya completado su formación, recibirá el rango de teniente coronel y “se desplegará donde sea necesario”, según el comunicado de la Casa Real. Por lo general, los reservistas son desplegados para realizar tareas en los Países Bajos, pero en ocasiones también han sido enviados al extranjero de forma voluntaria, dijo la portavoz del ministerio Meijer.

Europa quiere atraer más reclutas militares

Los Países Bajos no son los únicos que quieren reforzar sus defensas en un contexto de guerra de Rusia contra Ucrania y reservas de Estados Unidos sobre la alianza de la OTAN. El gobierno entrante planea introducir lo que denomina una “contribución de libertad” para que los ciudadanos y las empresas ayuden a pagar la creciente factura militar.

Los legisladores de la potencia europea, Alemania, han aprobado un plan gubernamental para atraer a más reclutas militares, mientras el país intenta aumentar las filas de sus fuerzas armadas ante la creciente preocupación por la amenaza que supone Rusia.

Francia presentó en noviembre un nuevo programa destinado a reforzar las fuerzas armadas del país mediante la formación de miles de voluntarios de 18 y 19 años. El programa comenzará con la selección de 3.000 voluntarios el próximo verano y aumentará gradualmente hasta 10.000 al año en 2030. Francia aspira a alcanzar los 50.000 voluntarios anuales en 2035.

En una conferencia naval celebrada esta semana en París, el Jefe de la Marina holandesa, Vicealmirante Harold Liebregs, y sus homólogos del Reino Unido y Estados Unidos hablaron del éxito obtenido en la contratación y retención del personal tan necesario, en parte debido a la creciente preocupación por las amenazas a la seguridad de Europa.

“Algo ha pasado en Europa. Llevamos un par de años luchando contra la escasez de personal, pero ahora, por primera vez en años, vemos que (la) tasa de retención es bastante buena”, dijo Liebregs. “El reclutamiento y la afluencia también están repuntando... La gente está realmente dispuesta a alistarse en la marina”.

Atribuyó el cambio de tendencia en parte a la introducción de un programa que permite a los voluntarios alistarse en las fuerzas armadas durante un año, dándoles una primera experiencia de servicio y formación inicial.

El año pasado, Dinamarca intentó aumentar el número de jóvenes en el ejército ampliando por primera vez el alistamiento obligatorio a las mujeres. Hombres y mujeres pueden seguir alistándose como voluntarios, y las plazas restantes se cubrirán mediante un sorteo sin distinción de género.

Y Bélgica, vecina de Holanda, acaba de reactivar dos brigadas militares en el marco de una campaña más amplia de refuerzo de las defensas.

Las medidas para reclutar nuevo personal militar supondrán sin duda una presión sobre los presupuestos de defensa existentes en toda Europa, aunque también empujarán a los gobiernos hacia un aumento del gasto de la OTAN que aprobaron en una cumbre el año pasado.

“Está bien, es un camino difícil”, sobre todo porque requiere financiación y otros recursos, declaró a The Associated Press el general retirado Jean-Paul Paloméros, antiguo jefe de las Fuerzas Aéreas francesas, después de que Francia anunciara sus planes. “Pero, sin embargo, creo que era necesario en algún lugar para asegurarse de que las generaciones jóvenes entiendan que la libertad y la paz no se dan por sentadas y no vienen como un almuerzo gratis”.

