Australia aprueba la primera vacuna del mundo para salvar a los koalas de la clamidia

Un regulador ha aprobado la primera vacuna del mundo para proteger a los koalas de las infecciones por clamidia, que están causando infertilidad y muerte en la icónica especie nativa que figura como en peligro de extinción en partes de Australia.

La vacuna de dosis única fue desarrollada por la Universidad de Sunshine Coast en el estado de Queensland después de más de una década de investigación dirigida por el profesor de microbiología Peter Timms.

La investigación mostró que la vacuna redujo la probabilidad de que los koalas desarrollaran síntomas de clamidia durante la edad reproductiva y disminuyó la mortalidad por la enfermedad en las poblaciones silvestres en al menos un 65%.

La reciente aprobación por parte del regulador de medicamentos veterinarios de australia significa que la vacuna ahora se puede utilizar en hospitales de vida silvestre, clínicas veterinarias y en el campo para proteger a los koalas más en riesgo del país, dijo Timms el miércoles.

PUBLICIDAD

“Sabíamos que una vacuna de dosis única, sin necesidad de refuerzo, era la respuesta para reducir la rápida y devastadora propagación de esta enfermedad, que representa hasta la mitad de las muertes de koalas en todas las poblaciones silvestres de australia”, dijo Timms en un comunicado.

“Algunas colonias individuales se están acercando cada día más a la extinción local, particularmente en el sureste de Queensland y Nueva Gales del Sur, donde las tasas de infección dentro de las poblaciones suelen rondar el 50% y, en algunos casos, pueden alcanzar hasta el 70%”, agregó Timms.

Deborah Tabart, presidenta de la organización benéfica de conservación Australian Koala Foundation, dijo que los recursos que se gastan en la vacunación de koalas deberían redirigirse a salvar el hábitat de los koalas.

“A riesgo de sonar frívolo, ¿cómo puede alguien ser tan iluso como para pensar que se puede vacunar a 100,000 animales? Es simplemente ridículo”, dijo Tabart el viernes.

La fundación de Tabart estima que hay menos de 100,000 koalas en la naturaleza. El Programa Nacional de Monitoreo de Koalas, respaldado por el gobierno, estimó el año pasado que había entre 224,000 y 524,000 koalas.

“Acepto que la clamidia es un problema para los koalas, pero también quiero que la gente entienda que están enfermos porque no tienen ningún hábitat”, dijo Tabart.

El Queensland Conservation Council, una organización paraguas para más de 50 grupos ambientalistas en todo el estado, dio la bienvenida a la vacuna. Pero el director del consejo, Dave Copeman, se hizo eco del enfoque de Tabart en la preservación del hábitat de los koalas.

PUBLICIDAD

“Son muy buenas noticias. La clamidia es una de las principales tensiones que ha estado presionando a las poblaciones de koalas”, dijo Copeman.

“Los koalas estaban en riesgo antes de los brotes de clamidia, y seguirán en riesgo incluso si manejamos la clamidia perfectamente, porque seguimos destruyendo su hábitat”, agregó.

Los koalas figuran como especies en peligro de extinción en los estados de Queensland y Nueva Gales del Sur y en el Territorio de la Capital Australiana, siendo la pérdida de hábitat debido a los incendios forestales y la expansión urbana las principales amenazas. La clamidia puede causar infecciones del tracto urinario, infertilidad, ceguera y muerte.

El tratamiento con antibióticos puede alterar la capacidad de un koala infectado para digerir las hojas de eucalipto, su única fuente de alimento, lo que lleva a la inanición, dijo la universidad en un comunicado.

La investigación ha sido apoyada por los gobiernos federal, de Nueva Gales del Sur y de Queensland.

El ministro federal de Medio Ambiente, Murray Watt, dijo que su gobierno había contribuido al desarrollo de la vacuna a través de un Fondo de Salvamento de Koalas de 76 millones de dólares australianos ($50 millones).

“Sabemos que los koalas necesitan ayuda para combatir enfermedades como la clamidia. Es una amenaza generalizada que impacta su salud reproductiva y causa infertilidad”, dijo Watt en un comunicado.

Los koalas son marsupiales australianos icónicos, como los wombats y los canguros. Pasan la mayor parte de su tiempo comiendo y durmiendo en árboles de eucalipto, y sus patas tienen dos pulgares opuestos para ayudarlos a agarrar y trepar por los troncos de los árboles.

PUBLICIDAD

Las poblaciones silvestres de koalas de australia han disminuido drásticamente en las últimas dos décadas.