Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Bar suizo donde murieron 40 personas en Año Nuevo llevaba años sin pasar inspecciones de seguridad

Los permisos de prevención contra incendios estaban caducados desde 2019

6 de enero de 2026 - 1:21 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Decenas de personas podrían haber muerto y alrededor de 100 más resultaron heridas, la mayoría de gravedad, tras un incendio en un bar de una localidad turística de los Alpes suizos durante la celebración de Año Nuevo."Varias decenas de personas" perdieron la vida en el bar “Le Constellation”, explicó Frédéric Gisler, comandante de la policía del cantón de Valais.De izquierda a derecha: Mathias Reynard, consejero de Estado y presidente del Consejo de Estado del Cantón del Valais; Stéphane Ganzer, consejero de Estado y jefe del Departamento de Seguridad, Instituciones y Deportes del Cantón del Valais; Frederic Gisler, comandante de la Policía Cantonal del Valais; Béatrice Pilloud, fiscal general del Cantón del Valais; y Nicole Bonvin-Clivaz, vicepresidenta del Consejo Municipal de Crans-Montana, durante una rueda de prensa en Lens, tras el incendio que se declaró en el bar Le Constellation, dejando varios muertos y heridos, durante la celebración de Año Nuevo en Crans-Montana.
1 / 11 | Bar suizo donde murieron 40 personas en Año Nuevo llevaba años sin pasar inspecciones de seguridad. Decenas de personas podrían haber muerto y alrededor de 100 más resultaron heridas, la mayoría de gravedad, tras un incendio en un bar de una localidad turística de los Alpes suizos durante la celebración de Año Nuevo. - The Associated Press
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Las inspecciones de seguridad contra incendios no se habían llevado a cabo desde 2019 en el bar suizo donde un incendio en una fiesta de Año Nuevo dejó 40 muertos y más de 100 heridos, según han informado este martes las autoridades locales.

RELACIONADAS

Los investigadores creen que el incendio de Le Constellation, en la localidad turística de Crans-Montana, se originó al acercarse demasiado las velas al techo. Las autoridades están investigando si el material de insonorización del techo cumplía la normativa y si estaba permitido el uso de las velas en el bar.

Las autoridades suizas han abierto una investigación penal contra los gerentes del bar. Los dos son sospechosos de homicidio involuntario, lesiones corporales involuntarias y provocación involuntaria de un incendio, según el fiscal jefe de la región del Valais.

La normativa de Valais exige inspecciones anuales de seguridad contra incendios en los edificios “accesibles al público”, y las autoridades regionales dicen que son responsabilidad del municipio. El martes, el ayuntamiento de Crans-Montana informó de que en 2016, 2018 y 2019 se habían realizado inspecciones de Le Constellation que incluían comprobaciones de seguridad contra incendios, y que se habían solicitado modificaciones, pero no se había planteado ningún problema con las medidas de insonorización.

El ayuntamiento descubrió, tras consultar los documentos después del incendio, que “no se realizaron controles periódicos entre 2020 y 2025”, declaró en rueda de prensa el jefe del gobierno municipal de Crans-Montana, Nicolas Féraud.

“Lo lamentamos amargamente”, dijo, y añadió que corresponderá a las autoridades judiciales determinar qué influencia pudo tener en los acontecimientos que desembocaron en el incendio.

Féraud dijo que no podía explicar inmediatamente por qué no se habían realizado inspecciones de seguridad durante tanto tiempo.

Además, dijo que, en septiembre del año pasado, se había pedido a un experto externo que realizara un análisis de insonorización y había concluido que el bar cumplía las normas antirruido, sin hacer más observaciones.

La gravedad de las quemaduras dificultó la identificación de algunas víctimas del incendio que se declaró hacia la 1:30 de la madrugada del día de Año Nuevo, lo que obligó a las familias a facilitar a las autoridades muestras de ADN.

Los investigadores terminaron de identificar a los 40 muertos el domingo y dijeron el lunes que habían identificado a los 116 heridos, procedentes de varios países.

El lunes, la fiscalía de París anunció que abría una investigación para ayudar a la investigación suiza y facilitar a las familias de las víctimas francesas la comunicación con los investigadores suizos. Nueve ciudadanos franceses murieron, el más joven de 14 años, y 23 resultaron heridos.

Féraud dijo que los informes de las inspecciones realizadas mencionaban un aforo máximo de 100 personas en la planta baja del bar y de 100 en su sótano. No está claro cuántas personas había en Le Constellation cuando estalló el incendio, y los investigadores han dicho que es posible que nunca se sepa.

El municipio dijo que el propietario del bar obtuvo un permiso para construir una veranda en 2015 y también llevó a cabo obras interiores en el bar que no requerían permiso.

La Comisión ha decidido prohibir el uso de fuegos artificiales en locales cerrados y encargar a una agencia externa la inspección de estos establecimientos.

___

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Tags
Breaking NewsSuizaIncendios
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 6 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: