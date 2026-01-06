Bar suizo donde murieron 40 personas en Año Nuevo llevaba años sin pasar inspecciones de seguridad

Decenas de personas podrían haber muerto y alrededor de 100 más resultaron heridas, la mayoría de gravedad, tras un incendio en un bar de una localidad turística de los Alpes suizos durante la celebración de Año Nuevo.

Las inspecciones de seguridad contra incendios no se habían llevado a cabo desde 2019 en el bar suizo donde un incendio en una fiesta de Año Nuevo dejó 40 muertos y más de 100 heridos, según han informado este martes las autoridades locales.

Los investigadores creen que el incendio de Le Constellation, en la localidad turística de Crans-Montana, se originó al acercarse demasiado las velas al techo. Las autoridades están investigando si el material de insonorización del techo cumplía la normativa y si estaba permitido el uso de las velas en el bar.

Las autoridades suizas han abierto una investigación penal contra los gerentes del bar. Los dos son sospechosos de homicidio involuntario, lesiones corporales involuntarias y provocación involuntaria de un incendio, según el fiscal jefe de la región del Valais.

La normativa de Valais exige inspecciones anuales de seguridad contra incendios en los edificios “accesibles al público”, y las autoridades regionales dicen que son responsabilidad del municipio. El martes, el ayuntamiento de Crans-Montana informó de que en 2016, 2018 y 2019 se habían realizado inspecciones de Le Constellation que incluían comprobaciones de seguridad contra incendios, y que se habían solicitado modificaciones, pero no se había planteado ningún problema con las medidas de insonorización.

El ayuntamiento descubrió, tras consultar los documentos después del incendio, que “no se realizaron controles periódicos entre 2020 y 2025”, declaró en rueda de prensa el jefe del gobierno municipal de Crans-Montana, Nicolas Féraud.

“Lo lamentamos amargamente”, dijo, y añadió que corresponderá a las autoridades judiciales determinar qué influencia pudo tener en los acontecimientos que desembocaron en el incendio.

Féraud dijo que no podía explicar inmediatamente por qué no se habían realizado inspecciones de seguridad durante tanto tiempo.

Además, dijo que, en septiembre del año pasado, se había pedido a un experto externo que realizara un análisis de insonorización y había concluido que el bar cumplía las normas antirruido, sin hacer más observaciones.

La gravedad de las quemaduras dificultó la identificación de algunas víctimas del incendio que se declaró hacia la 1:30 de la madrugada del día de Año Nuevo, lo que obligó a las familias a facilitar a las autoridades muestras de ADN.

Los investigadores terminaron de identificar a los 40 muertos el domingo y dijeron el lunes que habían identificado a los 116 heridos, procedentes de varios países.

El lunes, la fiscalía de París anunció que abría una investigación para ayudar a la investigación suiza y facilitar a las familias de las víctimas francesas la comunicación con los investigadores suizos. Nueve ciudadanos franceses murieron, el más joven de 14 años, y 23 resultaron heridos.

Féraud dijo que los informes de las inspecciones realizadas mencionaban un aforo máximo de 100 personas en la planta baja del bar y de 100 en su sótano. No está claro cuántas personas había en Le Constellation cuando estalló el incendio, y los investigadores han dicho que es posible que nunca se sepa.

El municipio dijo que el propietario del bar obtuvo un permiso para construir una veranda en 2015 y también llevó a cabo obras interiores en el bar que no requerían permiso.

La Comisión ha decidido prohibir el uso de fuegos artificiales en locales cerrados y encargar a una agencia externa la inspección de estos establecimientos.

