NoticiasMundo
Identifican a las cuarenta víctimas del incendio de bar en Suiza

De las cuarenta víctimas mortales, 22 son suizas, siete son franceses y seis son italianos figuran como los grupos más afectados

4 de enero de 2026 - 5:51 PM

Las 16 últimas víctimas que quedaba por identificar lo fueron a lo largo de esta tarde, la más joven de ellas un chico de quince años (con triple nacional, francesa, israelí y británica) y la mayor de todas, una francesa de 33 años. (Baz Ratner)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Las cuarenta personas fallecidas en el incendio de un bar durante una fiesta de Año Viejo en la localidad suiza de Crans Montana han sido identificadas formalmente, anunció este domingo la Policía del cantón de Valais.

Las 16 últimas víctimas que quedaba por identificar lo fueron a lo largo de esta tarde, la más joven de ellas un chico de quince años (con triple nacional, francesa, israelí y británica) y la mayor de todas, una francesa de 33 años.

De las cuarenta víctimas mortales, 22 son suizas, mientras que el segundo grupo nacional más afectado es el francés, con 7 víctimas (incluida la persona con triple nacionalidad), mientras que Italia lamenta seis muertos.

Además, hay dos fallecidos de Rumania, un portugués, un belga y un turco.

De las víctimas, dos tenían catorce años, seis tenían 15 años, nueve tenían 16 años y tres tenían 17 años, lo que hace que este rango de edad haya sido el más afectado.

Otros seis fallecidos tenían 18 años y catorce víctimas tenían edades comprendidas entre los 20 y 39 años, según las informaciones proporcionadas por las autoridades.El Ministerio Público de Valais ha abierto una investigación penal contra la pareja de franceses que gestionaban el bar incendiado, pero no ha dictado medidas de prisión preventiva contra ellos porque no ve indicios que le lleven a sospechar que los acusados pretendan huir.

A continuación, la investigación se centrará en el análisis del expediente que la comuna de Crans Montana tenía del establecimiento, la conformidad de las obras realizadas por los gestores, los materiales utilizados, las vías de evacuación y el cumplimiento de las normas en materia de incendios.

Decenas de personas podrían haber muerto y alrededor de 100 más resultaron heridas, la mayoría de gravedad, tras un incendio en un bar de una localidad turística de los Alpes suizos durante la celebración de Año Nuevo."Varias decenas de personas" perdieron la vida en el bar “Le Constellation”, explicó Frédéric Gisler, comandante de la policía del cantón de Valais.De izquierda a derecha: Mathias Reynard, consejero de Estado y presidente del Consejo de Estado del Cantón del Valais; Stéphane Ganzer, consejero de Estado y jefe del Departamento de Seguridad, Instituciones y Deportes del Cantón del Valais; Frederic Gisler, comandante de la Policía Cantonal del Valais; Béatrice Pilloud, fiscal general del Cantón del Valais; y Nicole Bonvin-Clivaz, vicepresidenta del Consejo Municipal de Crans-Montana, durante una rueda de prensa en Lens, tras el incendio que se declaró en el bar Le Constellation, dejando varios muertos y heridos, durante la celebración de Año Nuevo en Crans-Montana.
1 / 11 | Trágica despedida de año: decenas de personas mueren en un incendio en bar de Suiza. Decenas de personas podrían haber muerto y alrededor de 100 más resultaron heridas, la mayoría de gravedad, tras un incendio en un bar de una localidad turística de los Alpes suizos durante la celebración de Año Nuevo. - The Associated Press
Agencia EFE
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
