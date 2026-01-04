Identifican a las cuarenta víctimas del incendio de bar en Suiza

1 / 11 Trágica despedida de año: decenas de personas mueren en un incendio en bar de Suiza

Decenas de personas podrían haber muerto y alrededor de 100 más resultaron heridas, la mayoría de gravedad, tras un incendio en un bar de una localidad turística de los Alpes suizos durante la celebración de Año Nuevo.

The Associated Press