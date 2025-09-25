Opinión
25 de septiembre de 2025
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

“Beast mode” a “teraflop”: 10 palabras de la actualización del diccionario Merriam-Webster

La compañía ha añadido más de 5,000 términos a su texto “Collegiate”

25 de septiembre de 2025 - 3:54 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Nueva edición del diccionario Merriam-Webster.
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Merriam-Webster anunció el jueves una importante renovación de su popular diccionario “Collegiate”. La compañía añadió más de 5,000 términos. Aquí algunos de ellos con sus definiciones —y ejemplos de uso propios—.

“Beast mode”

DEFINICIÓN: Un estilo o manera extremadamente agresiva o enérgica que alguien adopta temporalmente para dominar a un oponente en una pelea o competencia.

EJEMPLO: Necesitó ponerse en beast mode para arrasar en el concurso de comer hot dogs.

“Dad bod”

DEFINICIÓN: Una complexión considerada típica de un padre promedio, especialmente aquella que es un poco pasada de peso y no extremadamente musculosa.

EJEMPLO: Harry lucía un dad bod incluso antes del nacimiento de su primer hijo.

“Dumbphone”

DEFINICIÓN: Un teléfono celular que no incluye funciones avanzadas de software, como correo electrónico o navegador de internet, que normalmente se encuentran en los teléfonos inteligentes.

EJEMPLO: ¿Quieres realmente desconectarte? Deshazte de tu smartphone, compra un dumbphone desechable y piérdete en las montañas.

“Farm-to-table”

DEFINICIÓN: Que implica o promueve la venta y distribución directa de alimentos desde su lugar de origen hasta los consumidores.

EJEMPLO: Farm-to-table, shmarm-to-table. Jack quiere un Big Mac, no una comida cara de restaurante.

“Hard pass”

DEFINICIÓN: Un rechazo o negativa firme a algo, como una oferta.

EJEMPLO: La ensalada de huevo ha estado al sol durante seis horas. Para mí es un hard pass, Suzy.

“Love language”

DEFINICIÓN: La manera característica de una persona de mostrar amor o cuidado hacia otra.

EJEMPLO: El perfil de citas de Charlie dice que su love language es preparar macarrones con queso. Podría salir bien... o muy mal.

“Petrichor”

DEFINICIÓN: Un olor distintivo, terroso y usualmente agradable asociado con la lluvia, especialmente después de un periodo cálido y seco.

EJEMPLO: Molly se negó a dejar que el clima arruinara su ánimo, especialmente porque el petrichor le recordaba días lluviosos y acogedores del pasado.

“Rizz”

DEFINICIÓN: Encanto o atractivo romántico.

EJEMPLO: “¿Vienes mucho por aquí?” El rizz de Joe estaba muy, MUY apagado.

“Side-eye”

DEFINICIÓN: Una mirada de reojo, especialmente cuando expresa desprecio, sospecha, desaprobación o curiosidad velada.

EJEMPLO: Anna mira con side-eye a todo hombre que use medias blancas con sandalias. Y ya está.

“Teraflop”

DEFINICIÓN: Unidad de medida de la velocidad de cálculo de una computadora, equivalente a un billón de operaciones de punto flotante por segundo.

EJEMPLO: Consígueme suficientes teraflops para poder pasar el día en la cama con mi PlayStation.

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
