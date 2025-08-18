¿Sabes qué significa “skibidi”? El diccionario Cambridge añade 6,000 nuevas palabras

Londres - ¿Qué “skibidi” le está pasando al idioma inglés?

“Skibidi” es uno de los términos de la jerga popularizados por las redes sociales que se encuentran entre las más de 6,000 adiciones de este año al Cambridge Dictionary.

“La cultura de internet está cambiando el idioma inglés y el efecto es fascinante de observar y capturar en el diccionario”, dijo Colin McIntosh, gerente del programa léxico de Cambridge Dictionary, el diccionario en línea más grande del mundo.

“Skibidi” es un término sin sentido acuñado por el creador de una serie animada de YouTube y puede significar “genial” o “malo” o usarse sin ningún significado real como una broma.

Otras adiciones planificadas incluyen “tradwife”, una contracción de “esposa tradicional” que se refiere a una madre casada que cocina, limpia y publica en las redes sociales, y “delulu”, una abreviatura de la palabra delirante que significa “creer cosas que no son reales o verdaderas, generalmente porque usted elige hacerlo”.

Un aumento en el trabajo remoto desde la pandemia ha creado la nueva entrada de diccionario “mouse jiggler”, un dispositivo o pieza de software utilizado para que parezca que está trabajando cuando no lo está.

Las preocupaciones sobre el cambio climático están detrás de la adición de “forever chemical”, un químico dañino que permanece en el medio ambiente durante mucho tiempo.

Cambridge Dictionary utiliza el Cambridge English Corpus, una base de datos de más de 2,000 millones de palabras de inglés escrito y hablado, para monitorear cómo diferentes personas usan las nuevas palabras, con qué frecuencia y en qué contextos se usan, dijo la compañía.