Mundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Cae falsificador de cartas coleccionables de Pokémon: generó $2 millones y ahora se expone a 40 años en prisión

Un jurado en Nueva York encontró culpable a Anthony Curcio por fraude electrónico y conspiración

29 de enero de 2026 - 4:34 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las cartas eran vendidas en plataformas digitales y tiendas físicas, indicaron las autoridades. (The Associated Press)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Un hombre ha sido condenado en Nueva York por estafar unos 2 millones de dólares con cartas coleccionables de Pokémon y de deporte que falsificaba y comercializaba, y afronta una sentencia máxima de hasta 40 años de cárcel, informó este jueves la Fiscalía.



Un jurado declaró ayer culpable a Anthony Curcio, de 45 años, de los delitos de fraude electrónico y conspiración tras un juicio en el que la Fiscalía le acusó de orquestar una estafa centrada en estas cartas, que en los últimos años se han convertido en codiciados objetos de lujo.

Según un comunicado de la Fiscalía, Curcio y un socio vendieron entre 2022 y 2024 cartas supuestamente verificadas y graduadas por el Autenticador Profesional de Deportes (PSA, por su sigla en inglés) pero que realmente eran resultado de las sofisticadas falsificaciones del condenado.

Curcio dirigió la trama usando identidades falsas y empleó a su socio, Iosif Bondarchuk, también acusado en el caso, como un testaferro que interactuaba con las víctimas y vendía los coleccionables falsificados en plataformas de compraventa como eBay y tiendas físicas, indica la nota.

“Curcio y Bondarchuk vendieron e intentaron vender cartas coleccionables con graduaciones falsas por miles de dólares cada una, y a veces por cientos de miles, cuando las cartas realmente solo valían una pequeña fracción de esas sumas”, agrega, estimando en 2 millones el valor de la estafa.

La trama se centraba en cartas Pokémon y deportivas ‘vintage’ de jugadores estrella como el baloncestista Michael Jordan cuando eran un ‘rookie’, que llegan a alcanzar cientos de miles de dólares si tienen una graduación de 9 o 10 del PSA, es decir, una perfecta condición.

De hecho, las autoridades señalan que Curcio intentó vender una carta ‘rookie’ de Michael Jordan hasta tres veces cambiándole la graduación, puesto que en ocasiones los compradores descubrían que la carta era falsa les devolvía el dinero, la recuperaba y buscaba nuevas víctimas.

Los dos delitos por los que el hombre ha sido condenado acarrean penas máximas de 20 años cada uno, pero será un juez quien decida la sentencia. Su socio estaba acusado de los mismos delitos y se declaró culpable, por lo que probablemente reciba un castigo menor.

Las cartas coleccionables se han convertido en un popular negocio en los últimos años, algo apreciable en su presencia en las casas de subastas, la apertura de tiendas especializadas e incluso en docuseries que siguen a los aficionados en su búsqueda de ‘santos griales’, las cartas más raras.

En Nueva York, este mes hubo un robo en una tienda en la que los delincuentes se llevaron cartas por valor de $120,000, y el pasado noviembre también en esta ciudad fue saqueada la tienda de cartas de la estrella del fútbol americano Tom Brady, que es un gran aficionado.

ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
