Canadá: primer ministro de Ontario afirma que retirará el anuncio que molestó a Donald Trump

El líder de la provincia más poblada de Canadá anunció el viernes que retirará el anuncio en contra de los aranceles que impulsó al presidente estadounidense Donald Trump a poner un fin abrupto a las negociaciones comerciales con Canadá.

El primer ministro de Ontario, Doug Ford, declaró, tras hablar con el primer ministro Mark Carney, que decidió pausar la campaña publicitaria a partir del lunes para que se reanuden las negociaciones comerciales.

Trump anunció el fin de “todas las negociaciones comerciales” con Canadá debido a un anuncio televisivo patrocinado por Ontario que utilizaba las palabras del expresidente Ronald Reagan para criticar los aranceles estadounidenses.

“Hemos logrado nuestro objetivo, al haber llegado a la audiencia estadounidense al más alto nivel”, declaró Ford en un comunicado. “Nuestra intención siempre fue iniciar una conversación sobre el tipo de economía que los estadounidenses quieren construir y el impacto de los aranceles en los trabajadores y las empresas”.

Ford añadió que los anuncios continuarán emitiéndose este fin de semana, incluso durante los primeros partidos de la Serie Mundial entre losn Blue Jays de Toronto y los Dodgers de Los Ángeles. “He ordenado a mi equipo que siga difundiendo nuestro mensaje a los estadounidenses durante el fin de semana para que podamos emitir nuestro anuncio durante los dos primeros juegos de la Serie Mundial”, declaró.

El jueves, Trump publicó: “La Fundación Ronald Reagan acaba de anunciar que Canadá ha utilizado fraudulentamente un anuncio, que es FALSO, en el que Ronald Reagan habla negativamente sobre los aranceles”.

El viernes, Trump redobló sus críticas a los anuncios de Ontario y acusó a Canadá de intentar influir en un próximo fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre su régimen arancelario global.

La petición de Trump de un final abrupto de las negociaciones ha exacerbado aún más las tensiones comerciales entre los vecinos y aliados de largo tiempo.

Carney declaró esta semana que su objetivo es duplicar las exportaciones de su país a países fuera de Estados Unidos debido a la amenaza que representan los aranceles de Trump. Las autoridades canadienses siguen dispuestas a continuar las conversaciones para reducir los aranceles en ciertos sectores, afirmó.

“No podemos controlar la política comercial de Estados Unidos. Reconocemos que esa política ha cambiado fundamentalmente desde la década de 1980”, declaró Carney el viernes por la mañana antes de abordar un vuelo a Asia. “Tenemos que centrarnos en lo que podemos controlar y reconocer lo que no podemos controlar”.

Carney intenta cerrar un acuerdo comercial con Trump, pero los aranceles están afectando negativamente a los sectores del aluminio, el acero, la automoción y la madera.

El portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, afirmó que las conversaciones con Canadá no han dado ningún resultado constructivo.

“La campaña publicitaria de Ontario, financiada con fondos públicos en las cadenas de televisión estadounidenses —que editó engañosamente el discurso radial del presidente Reagan de 1987 sobre comercio— es el ejemplo más reciente de cómo los funcionarios canadienses prefieren jugar a la pelota antes que interactuar con la Administración", declaró Desai en un comunicado.

“Como dejó claro el presidente Trump en Truth Social, seguir con las conversaciones será inútil si Canadá no se toma las cosas en serio”, añadió.

El gobierno de Ontario ha declarado que pagará alrededor de $75 millones de dólares canadienses ($54 millones) para que los anuncios se transmitan en varias cadenas de televisión estadounidenses, utilizando audio y video de Reagan hablando sobre aranceles en 1987.

Ford declaró a principios de esta semana que había oído que Trump había visto el anuncio.

“Estoy seguro de que no le hizo mucha gracia”, declaró Ford.

Añadió que el objetivo es difundir el mensaje a favor del comercio entre los estadounidenses.

“Es real, porque venía del mejor presidente que el país ha tenido, Ronald Reagan”, declaró Ford. “Creo que los republicanos de Reagan se enfrentarán al grupo MAGA (Hacer Grande Nuevamente Grande), y esperemos que ganen”.

Ford es un conservador populista que no pertenece al mismo partido que Carney, un liberal.

El primer ministro de Manitoba, Wab Kinew, y el primer ministro de Columbia Británica, David Eby, respaldaron a Ford.

“Está claro que estos anuncios están funcionando. Si lanzas una piedra a un lago y no oyes un chapoteo, probablemente fallaste. Así que, a mi buen amigo Doug Ford, mantén los anuncios en televisión. Son efectivos, y este país te apoya”, dijo Kinew.

Daniel Béland, profesor de ciencias políticas en la Universidad McGill de Montreal, afirmó que el anuncio ha fracasado por completo.

Trump ha estado amenazando la economía y la soberanía de Canadá con aranceles, de forma ofensiva al afirmar que Canadá podría ser “el estado número 51”.

Jason Kenney, exministro del gabinete conservador del exprimer ministro Stephen Harper, calificó las publicaciones de Trump de “simplemente vergonzosas”.