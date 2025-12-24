Candidato apoyado por Donald Trump se declara ganador en elecciones presidenciales de Honduras

Tegucigalpa, Honduras- El candidato Nasry “Tito” Asfura, respaldada por Donald Trump, ganó las elecciones presidenciales de Honduras, informaron el miércoles por la tarde las autoridades electorales, poniendo fin a un recuento de semanas que ha mermado la credibilidad del frágil sistema electoral de la nación centroamericana.

Las elecciones prosiguen el giro a la derecha de América Latina, justo una semana después de que Chile eligiera al político de extrema derecha, José Antonio Kast, como su próximo presidente.

Asfura, del conservador Partido Nacional, obtuvo el 40.27% de los votos en las elecciones del 30 de noviembre, superando al cuatro veces candidato Salvador Nasralla, del conservador Partido Liberal, que terminó con el 39.53% de los votos.

El exalcalde de la capital hondureña, Tegucigalpa, ganó en su segunda candidatura a la presidencia, después de que Nasralla y él fueran a la par durante un recuento de votos que duró semanas y alimentó la preocupación internacional.

El martes por la noche, varios funcionarios electorales y candidatos ya estaban luchando e impugnando los resultados de las elecciones. Mientras tanto, los seguidores en el cuartel general de campaña de Asfura prorrumpían en vítores.

“Honduras: Estoy preparado para gobernar”, escribió Asfura en un post en X poco después de conocerse los resultados. “No los defraudaré”.

Los resultados fueron un reproche a la actual dirigente de izquierdas y a su gobernante Partido Socialista Democrático Libertad y Refundación, conocido como LIBRE, cuyo candidato quedó en un lejano tercer puesto con el 19.19% de los votos.

El secretario de Estado Marco Rubio felicitó a Asfura el miércoles, escribiendo en un post en X: “El pueblo de Honduras ha hablado ... (la administración Trump) espera trabajar con su administración para avanzar en la prosperidad y la seguridad en nuestro hemisferio.”

La Unión Europea y varios líderes de la derecha latinoamericana, entre ellos el presidente argentino Javier Milei, afín a Trump, también felicitaron al político.

Asfura se presentó como un político pragmático, señalando sus populares proyectos de infraestructura en la capital. Trump respaldó al conservador de 67 años pocos días antes de la votación, diciendo que era el único candidato hondureño con el que la administración estadounidense trabajaría.

Nasralla mantuvo el miércoles la afirmación de que las elecciones fueron fraudulentas, afirmando que las autoridades electorales que anunciaron los resultados “traicionaron al pueblo hondureño.”

El martes por la noche, también se dirigió a Trump en un post en X, escribiendo: “Señor Presidente, su candidato respaldado en Honduras es cómplice de silenciar los votos de nuestros ciudadanos. Si de verdad es digno de su respaldo, si tiene las manos limpias, si no tiene nada que temer, ¿por qué no permite que se cuenten todos los votos?”.

Tanto él como otros opositores a Asfura han sostenido que el apoyo de última hora de Trump fue un acto de interferencia electoral que acabó inclinando los resultados de la votación.

Las elecciones, inesperadamente tumultuosas, también se vieron empañadas por un escaso recuento de votos, lo que alimentó aún más las acusaciones.

El país centroamericano permaneció en el limbo durante más de tres semanas debido al retraso en el recuento de votos por parte de las autoridades electorales, y en un momento dado se paralizó tras convocarse un recuento especial de los votos finales, lo que alimentó las advertencias de los líderes internacionales.

Tras expresar días antes su preocupación democrática por la falta de resultados, el Secretario General de la Organización de Estados Americanos, Albert Rambin, escribió el miércoles en un post en X que la OEA “toma nota” de los resultados anunciados y señaló que está “siguiendo de cerca los acontecimientos en Honduras”. También condenó a las autoridades electorales por anunciar los resultados mientras se contaba el 0.07% final de los votos, con márgenes tan estrechos en las elecciones.

Para la actual presidenta, la progresista Xiomara Castro, las elecciones marcaron un ajuste de cuentas político. Fue elegida en 2021 con la promesa de reducir la violencia y erradicar la corrupción.

Ella formaba parte de un grupo de líderes progresistas de América Latina que fueron elegidos con un esperanzador mensaje de cambio hace unos cinco años, pero que ahora están siendo expulsados tras no cumplir su visión. Castro dijo la semana pasada que aceptaría los resultados de las elecciones incluso después de afirmar que las acciones de Trump en las elecciones equivalían a un “golpe electoral”.

