Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, agradece a Donald Trump en su primer mensaje desde su liberación

Tegucigalpa - El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández agradeció el miércoles al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por indultarlo en su primera comunicación desde que fue liberado de una prisión estadounidense.

Hernández cumplía un año de una condena de 45 años de prisión por ayudar a narcotraficantes a trasladar cientos de toneladas de cocaína a Estados Unidos a cambio de sobornos que alimentaron su ascenso político.

Trump conmocionó a los hondureños el pasado viernes al anunciar su intención de indultar a Hernández dos días antes de las elecciones nacionales del país, argumentando que el exmandatario había sido víctima de una persecución injusta y por motivos políticos.

“Lo dije al salir de mi casa, lo dije al ser condenado injustamente y lo volveré a decir ahora que tengo mi libertad. Soy inocente”, publicó Hernández en X el miércoles.

“Usted cambió mi vida, señor, y nunca lo olvidaré”.

Trump dijo el domingo a los periodistas a bordo del Air Force One que los hondureños le habían pedido que indultara a Hernández.

“Ellos (los fiscales estadounidenses) básicamente dijeron que era un narcotraficante porque era el presidente del país. Y dijeron que era un montaje de la administración Biden”, dijo Trump. “Y miré los hechos y estuve de acuerdo con ellos”.

Hernández salió el lunes de la penitenciaría estadounidense de Hazelton, en Virginia Occidental. Su esposa, Ana García, confirmó su puesta en libertad a primera hora del martes.

García dijo que Hernández se encontraba en un lugar no revelado por su seguridad.

García dijo que Hernández comenzó a buscar un indulto hace varios meses con una petición a la oficina de indultos. Luego, el 28 de octubre -el día de su cumpleaños- escribió una carta a Trump.

En los días previos a las elecciones en Honduras, Trump también apoyó a un candidato presidencial del conservador Partido Nacional de Hernández.

A medida que avanzaba el recuento de votos el miércoles, el candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, quedaba por detrás de Salvador Nasralla, del conservador Partido Liberal, por menos del 1% de los votos escrutados.

Hernández se ha presentado a sí mismo como un héroe del movimiento contra el narcotráfico que se asoció con las autoridades estadounidenses bajo tres administraciones presidenciales de Estados Unidos para reducir las importaciones de drogas.

Hernández fue detenido a petición de Estados Unidos en febrero de 2022, semanas después de que la actual presidenta, Xiomara Castro, tomara posesión de su cargo.

