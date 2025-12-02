Opinión
Sale de prisión Juan Orlando Hernández, expresidente hondureño indultado por Donald Trump

Hernández se encontraba en una cárcel en Virginia Occidental tras ser condenado por narcotráfico

2 de diciembre de 2025 - 9:46 AM

Según la justicia estadounidense, Hernández (2014-2022) facilitó el ingreso al país de cientos de toneladas de drogas y convirtió a Honduras en un “narco-Estado”. (Elmer Martinez)
Por AFP
Agencia de noticias

Washington - El exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos a 45 años de cárcel por narcotráfico, salió de prisión tras recibir el indulto del presidente Donald Trump, informó su esposa este martes.

El indulto y la liberación de Hernández ocurren en medio del despliegue estadounidense en el mar Caribe y el océano Pacífico, una operación que Washington asegura que tiene como objetivo frenar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

El indulto también coincide con la presión de Trump a favor del candidato derechista Nasry Asfura en las reñidas elecciones de Honduras, que se celebraron el domingo y cuyo escrutinio continúa.

Hernández fue liberado de una prisión en Virginia Occidental el lunes y es “una vez más un hombre libre”, anunció su esposa en las redes sociales. En el sitio web de la Oficina de Prisiones de Estados Unidos figura la liberación de un hombre que coincide con el nombre y la edad del expresidente.

Según la justicia estadounidense, Hernández (2014-2022) facilitó el ingreso al país de cientos de toneladas de drogas y convirtió a Honduras en un “narco-Estado”.

Pero Trump considera que fue víctima de un “montaje” de su antecesor, Joe Biden.

Juan Orlando Hernández, conocido por las iniciales JOH, gobernó entre 2014 y 2022. Fue extraditado a Estados Unidos pocas semanas después de dejar el cargo, cuando la actual presidenta, la izquierdista Xiomara Castro, asumió el poder.

En marzo de 2024, un jurado de Nueva York lo declaró culpable de haber facilitado el ingreso a Estados Unidos de unas 400 toneladas de cocaína -principalmente de Colombia y Venezuela- a través de Honduras.

Según la justicia estadounidense, esos hechos comenzaron en 2004, mucho antes de que Hernández fuera presidente.

ACERCA DEL AUTOR
AFP
Agence France-Presse (AFP) es una de las principales agencias de noticias del mundo. Con sede en París y oficinas en más de 150 países, ofrece cobertura precisa, imparcial y en tiempo...
