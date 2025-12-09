Honduras pide la detención del expresidente Juan Orlando Hernández tras el indulto de Donald Trump

Tegucigalpa - El fiscal general de Honduras, Johel Zelaya, dijo el lunes que ordenó a las autoridades hondureñas y pidió a la Interpol ejecutar una orden de captura para 2023 contra el expresidente Juan Orlando Hernández, indultado por el presidente estadounidense Donald Trump.

Hernández salió de la prisión federal de Estados Unidos la semana pasada después de que Trump le indultara. Hernández había sido condenado el año pasado en un tribunal federal estadounidense a 45 años de prisión por ayudar a trasladar toneladas de cocaína a Estados Unidos.

Hernández pasó de ser un supuesto aliado de Estados Unidos en la guerra contra las drogas a ser objeto de una solicitud de extradición estadounidense poco después de dejar el cargo en 2022. Fue detenido y enviado a Estados Unidos por la actual presidenta Xiomara Castro, del partido socialdemócrata LIBRE.

Zelaya incluyó una foto de la orden firmada hace dos años por un magistrado de la Corte Suprema por supuestos cargos de fraude y lavado de dinero. La orden dice que debe ejecutarse “en caso de que el acusado sea liberado por las autoridades de Estados Unidos”.

Decenas de funcionarios y políticos hondureños se vieron implicados en el llamado caso Pandora, en el que fiscales hondureños alegaron que se desviaron fondos gubernamentales a través de una red de organizaciones no gubernamentales a partidos políticos, incluida la campaña presidencial de Hernández en 2013.

Un abogado de Hernández, Renato Stabile, dijo en un correo electrónico que, “Esto es obviamente un movimiento estrictamente político en nombre del partido derrotado Libre para tratar de intimidar al Presidente Hernández, ya que están siendo expulsados del poder en Honduras. Es vergonzoso y una pieza desesperada de teatro político y estas acusaciones son completamente infundadas”.

Zelaya había dicho después de que Trump anunciara su intención de indultar a Hernández que su oficina tendría que tomar medidas para acabar con la impunidad.

La esposa de Hernández dijo tras su liberación que el expresidente se encontraba en un lugar no revelado por su seguridad.

El drama se produce mientras Honduras sigue a la espera de saber quién será su próximo presidente.

Trump apoyó a Nasry Asfura, exalcalde de Tegucigalpa del conservador Partido Nacional de Hernández. Asfura aventajaba a Salvador Nasralla, también conservador del Partido Liberal, por apenas un punto porcentual a medida que avanzaba lentamente el recuento de votos.

Una victoria de Asfura podría allanar el camino para el eventual regreso de Hernández a Honduras. Nasralla ha hecho de la lucha contra la corrupción el eje de su campaña y ha afirmado que Hernández le robó las elecciones de 2017 en una votación plagada de irregularidades.

Hernández siempre negó cualquier irregularidad durante su mandato e insistió en que era uno de los aliados más firmes de Estados Unidos en la lucha contra las drogas.

Trump había anunciado su intención de indultar a Hernández pocos días antes de las elecciones nacionales de Honduras, arrojando un nuevo elemento a una reñida contienda. Aunque algunos hondureños siguen sintiendo nostalgia por los dos mandatos de Hernández, muchos se sorprendieron de que un hombre condenado por narcotráfico en un juicio muy vigilado pudiera ser liberado repentinamente antes de cumplir su condena.

---