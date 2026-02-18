Opinión
NoticiasMundo
Candidatos presidenciales de Perú desconfían del nuevo gobernante que elegirá el Congreso

El presidente interino, José Jerí, fue destituido por el Congreso del país sudamenticano

18 de febrero de 2026 - 8:50 PM

Personas protestan contra el presidente interino peruano José Jeri frente al lugar donde los legisladores debaten su posible destitución en Lima, Perú, el martes 17 de febrero de 2026. (Gerardo Marin)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Lima- Los candidatos a la presidencia de Perú que se han manifestado sobre la destitución en el Congreso del presidente interino, el derechista José Jerí, expresaron su desconfianza sobre la capacidad para ocupar ese puesto del congresista que sea ahora elegido para ocupar la jefatura de Estado hasta culminar el actual proceso electoral, convocado para el próximo 12 de abril.

El candidato Alfonso López Chau, del partido de centroizquierda Ahora Nación, apuntó que “el próximo presidente del Congreso debe garantizar el siguiente proceso electoral con imparcialidad, transparencia y sentido de Estado”.

Asimismo, señaló que la última década de Perú, que ha tenido hasta ahora ocho presidentes si se cuenta el que será nombrado el miércoles, ha estado “marcada por la degradación política”.

“Congresos dominados por intereses particulares, partidos corruptos y presidentes debilitados, capturados por redes vinculadas a economías ilegales o no elegidos por el pueblo. El resultado ha sido un país detenido”, sostuvo López Chau.

Por su parte, Mario Vizcarra, hermano del encarcelado expresidente Martín Vizcarra (2018-2020), uno de los mandatarios que ha sido parte de esta crisis política, consideró que “este Congreso, manejado por un pacto mafioso, no busca un presidente: busca un cómplice”.

“Quieren poner a alguien útil solo para ellos en Palacio, no a alguien correcto. Ignoran al país por sus agendas. Que quede claro: el próximo será nuevamente su alfil. ¡No bajemos la guardia!”, reclamó Vizcarra, candidato por el partido Perú Primero, de centroderecha.

El presidente interino de Perú, José Jeri, a la derecha, es fotografiado a través de una puerta junto al primer ministro Ernesto Álvarez durante la ceremonia de cambio de guardia en el palacio de gobierno en Lima, Perú, el martes 17 de febrero de 2026. (Foto AP/Gerardo Marín)
El presidente interino de Perú, José Jeri, a la derecha, es fotografiado a través de una puerta junto al primer ministro Ernesto Álvarez durante la ceremonia de cambio de guardia en el palacio de gobierno en Lima, Perú, el martes 17 de febrero de 2026. (Foto AP/Gerardo Marín) (Gerardo Marin)

En ese sentido, Mesías Guevara, candidato del centrista Partido Morado, indicó que “la crisis que vivimos se inició el 2016 con la pataleta de Keiko Fujimori al no aceptar el triunfo de Pedro Pablo Kuczynski”.

“(Eso) ha hecho que 2016-2026 sea una década perdida por el obstruccionismo y la podredumbre del Congreso. Hoy sacan a Jerí, y pondrán a otro Jerí, a su imagen y semejanza”, recalcó Guevara.

De su lado, Vladimir Cerrón, líder y candidato presidencial del marxista Perú Libre, el partido con el que el expresidente Pedro Castillo ganó en 2021 las elecciones, indicó que “la altísima rotación presidencial y el transfuguismo parlamentario son signos inequívocos de una democracia neoliberal fallida”.

La exministra Fiorella Molinelli, candidata de Fuerza y Libertad, consideró que la candidata Keiko Fujimori es “la gran perdedora” por haber defendido hasta el final a Jerí frente a las investigaciones que se le han abierto por tráfico de influencias. “Perú no quiere más impunidad ni arreglos bajo la mesa. Ojalá este Congreso se digne a elegir algo mejor”, dijo Molinelli.

A su turno, Enrique Valderrama, candidato del Partido Aprista Peruano, la formación del difunto expresidente Alan García Pérez (1980-1985 y 2006-2011), comentó que “se va el intrascendente de Jerí, sin resultados en seguridad ciudadana”.

Valderrama calificó al destituido mandatario interino de “claramente inmoral, gestor de intereses, digno representante de la coalición que gobierna el país desde el Parlamento manchada por la corrupción. Se va y nada catastrófico pasará”, apostilló.

