Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Cantante iraní recibirá 74 latigazos por ofrecer un concierto virtual sin velo: los detalles de la sentencia

La artista es acusada por “atentar contra la moral pública”

18 de junio de 2026 - 12:07 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Parastoo Ahmadi fue acusada por las autoridades iraníes por no llevar el velo durante el concierto. (Youtube/@ParastooAhmadii)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Un tribunal iraní ha condenado a la cantante Parastoo Ahmadi a 74 latigazos y dos años sin cantar por emitir un concierto en línea en el que aparecía sin velo a finales de 2024, lo que desafió las leyes de la República Islámica.

“Parastoo Ahmadi, junto con otras ocho personas del equipo y músicos del concierto virtual, fue condenada a 74 latigazos de carácter correctivo, dos años de prohibición de salida del país y dos años de inhabilitación para ejercer actividades artísticas”, se informó en la página de Instagram de la cantante.

La sentencia fue emitida por el Tribunal Penal de Qom por “atentar contra la moral pública mediante la producción y difusión de contenidos obscenos y contrarios a la ética en el entorno virtual”.

La joven artista publicó el 11 de diciembre un vídeo de 27 minutos en Youtube de un “concierto hipotético” celebrado en un histórico caravasar, en el cual aparece con un vestido largo de color negro, con los hombros descubiertos y sin velo, cantando varias canciones, acompañada por cuatro músicos.

De esta forma, Ahmadi desafió el estricto código de vestimenta y la prohibición de canto para mujeres en público. La República Islámica de Irán no permite a las mujeres grabar discos y solo pueden dar conciertos para un público femenino, sin cámaras de vídeo o fotos.

En menos de 24 horas, las autoridades judiciales iraníes anunciaron que habían presentado una denuncia contra la cantante y sus acompañantes por celebrar el concierto “sin permiso” y sin respetar las “normas legales y religiosas”.

Ahmadi ya se enfrentó a una denuncia cuando publicó la canción ‘De la sangre de la juventud de la patria’ durante las protestas desatadas por la muerte de Mahsa Amini tras ser detenida por no llevar bien puesto el velo islámico en 2022.

El desafío de la joven cantante se produjo en un momento de tensiones en la República Islámica por el uso del velo, dos años después de las protestas masivas provocadas por la muerte de Amini.

Desde entonces mucha iraníes dejaron de usar el velo como forma de desobediencia civil y desde comienzos de 2025 las autoridades no aplican las leyes que hacen del hiyab una prenda obligatoria.

En los últimos tiempos es muy común ver a iraníes sin la cabeza cubierta en las calles de Teherán y otras ciudades del país.

Tags
Breaking NewsIránCantantesDonald TrumpEstados Unidos
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 18 de junio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: