NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Caracas amanece con las calles vacías y filas en supermercados tras la captura de Nicolás Maduro

Pocos comercios estaban abiertos al día siguiente de la operación por parte de las fuerzas armadas de Estados Unidos

4 de enero de 2026 - 1:09 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Personas hacen fila para ingresar en un supermercado este domingo, en Caracas, el domingo 4 de enero de 2026. (Agencia EFE)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Caracas - Caracas amaneció este domingo ralentizada, con calles vacías, muy poca circulación de vehículos y comercios con largas filas de compradores, según constató EFE, un día después del ataque de EE.UU. en algunos puntos de esta capital y otras zonas aledañas y de la captura del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores.

En un domingo con una extraña tranquilidad y una escasa presencia policial, pocos comercios estaban abiertos, en su mayoría supermercados y farmacias.

Los establecimientos, sin embargo, restringían la entrada de personas en grupos pequeños para evitar aglomeraciones, como ocurrió el sábado, lo que obligó a los compradores a formar filas para acceder a los negocios.

Residentes observan el domingo un complejo de apartamentos dañado en Catia La Mar que, según los vecinos, fue alcanzado durante los ataques estadounidenses para capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro.Estados Unidos intervino militarmente en Venezuela el sábado para “capturar” al presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.Más de 24 horas después de bombardear instalaciones en varias ciudades y llevarse del país como prisionero a Maduro, el gobierno de Estados Unidos no ha explicado cómo pretende controlar a Venezuela.
1 / 11 | Venezuela enfrenta las secuelas del ataque para capturar a Nicolás Maduro. Residentes observan el domingo un complejo de apartamentos dañado en Catia La Mar que, según los vecinos, fue alcanzado durante los ataques estadounidenses para capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro. - Matias Delacroix

En el oeste de Caracas, donde se encuentra el Palacio de Miraflores -la sede del Ejecutivo- y las principales instituciones gubernamentales, había poca circulación de personas.

En esta área, donde ocurrieron algunas de las explosiones durante el ingreso de aviones estadounidenses, civiles armados conocidos como ‘colectivos’, portando armas largas y con los rostros cubiertos, custodiaban las calles e incluso algunos locales comerciales privados.

Mientras tanto en el este de la ciudad también había poca circulación de personas y casi nula presencia policial. En esta zona se encuentra la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda, también conocida como La Carlota, que fue uno de los objetivos del ataque del sábado.

Para este domingo el chavismo convocó a sus simpatizantes a una “gran marcha”, que recorrerá algunas vías del centro caraqueño, en rechazo a la detención y posterior traslado a Estados Unidos de Maduro y Flores, que exigen sean devueltos.

Venezuela permanece expectante a los próximos acontecimientos después de que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenara, en la noche del sábado, que la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, asuma como presidenta encargada del país.

Más temprano el sábado, Rodríguez, también ministra de Hidrocarburos, encabezó una reunión del Consejo de Defensa de la Nación, con ministros y jefes militares, en la cual informó que enviaría al TSJ un decreto de conmoción exterior que otorga “facultades especiales” a la presidencia.

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flires, fueron capturados durante la noche del sábado en su hogar, situado en una base militar. Estos llegaron en avión, el sábado en la tarde, a la base aérea Stewart en Newburgh, Nueva York.Maduro pasó su primera noche recluido en la cárcel federal Metropolitan Detention Center de Brooklyn.En horas de la tarde del sábado, el mandatario venezolano arribó a Nueva York y descendió esposado de un avión militar Boeing 757.
1 / 20 | Pasa la noche en prisión: así fue trasladado Nicolás Maduro a una cárcel en Nueva York. Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flires, fueron capturados durante la noche del sábado en su hogar, situado en una base militar. Estos llegaron en avión, el sábado en la tarde, a la base aérea Stewart en Newburgh, Nueva York. - Noah K. Murray

Entre esas facultades se incluye, por ejemplo, movilizar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en todo el territorio, tomar militarmente y de manera inmediata la infraestructura de los servicios públicos, así como de la industria de los hidrocarburos y de las empresas básicas, para garantizar su “pleno funcionamiento”, y activar “todos los planes de seguridad ciudadana”.

Tras la detención de Maduro, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado que su Administración “va a gobernar” el país suramericano y que el liderazgo de un proceso de transición será su equipo de seguridad, presente en su rueda de prensa, incluido el secretario de Estado, Marco Rubio, que, según dijo, habló con la vicepresidenta venezolana para iniciar el proceso político.

Maduro, por su parte, pasó su primera noche en la cárcel federal Metropolitan Detention Center de Brooklyn, en Nueva York, un centro de detención federal al cual llegó rodeado de un fuerte dispositivo de seguridad, que lo acompañó primero a una instalación federal vinculada a la Agencia Antidroga de Estados Unidos, donde fue procesado.

El mandatario venezolano, acusado formalmente en 2020 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que este sábado hizo pública una acusación sustitutiva en ese mismo tribunal, afrontará en un tribunal federal cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y delitos relacionados con armas automáticas.

Nicolás Maduro Venezuela Caracas Donald Trump
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
