Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Chile ante un giro histórico: la ultraderecha llega al poder por primera vez en democracia

Gabriel Boric entregará el poder al presidente electo José Antonio Kast en una ceremonia protocolaria el miércoles

10 de marzo de 2026 - 8:46 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El presidente electo de Chile, José Antonio Kast. (Agencia EFE)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Santiago de Chile - Chile se prepara para la llegada, por primera vez en democracia, de la extrema derecha al poder, con la expectación de si el “Gobierno de emergencia” prometido por el ultraderechista José Antonio Kast dará solución a las principales preocupaciones ciudadanas (seguridad, migración irregular y economía) o si se queda en el eslogan.

RELACIONADAS

Kast, de 60 años, sucederá al progresista Gabriel Boric en una ceremonia el miércoles en el Parlamento chileno, en la ciudad costera de Valparaíso, a la que acuden varios jefes de Estado y Gobierno de Europa y América, como el rey Felipe VI de España, el argentino Javier Milei, el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y el ecuatoriano Daniel Noboa, entre otros.

También confirmaron el boliviano Rodrigo Paz, el paraguayo Santiago Peña, el panameño José Raúl Mulino, el uruguayo Yamandú Orsi, el dominicano Luis Abinader, el costarricense Rodrigo Chaves y el hondureño Nasry Asfura.

Se esperaba que la cita congregase a los principales líderes de la ultraderecha mundial, a los que Kast visitó en varios viajes entre diciembre y febrero, pero finalmente no estarán el húngaro Viktor Orbán, el salvadoreño Nayib Bukele y la italiana Giorgia Meloni.

Se había especulado además con la participación del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, pero al final viajará el subsecretario Christopher Landau.

Más tarde, ya en Santiago, Kast ofrecerá un discurso desde La Moneda (sede del Gobierno), convertido ya en el noveno presidente de la democracia y en el primero en defender el régimen de Augusto Pinochet (1973-1990).

¿Dará la “batalla cultural”?

El exdiputado ultracatólico liderará un gabinete de 24 ministros (13 hombres y 11 mujeres), vinculados en su mayoría al sector privado y al académico y entre los que hay dos antiguos abogados de Pinochet.

Kast reservó pocos ministerios para miembros de su partido, el Republicano, y para las formaciones políticas de la derecha tradicional que le apoyaron en la segunda vuelta de diciembre (UDI, Renovación Nacional y Evópoli), cuando arrasó con el 58 % de los votos.

Padre de 9 hijos, antiabortista y miembro del movimiento católico Schoenstatt, el futuro presidente ha prometido mano dura contra la migración irregular y la delincuencia, en uno de los países más seguros de la región, y ha asegurado que no dará la “batalla cultural”.

Su objetivo es “recuperar la grandeza de Chile” y entre sus promesas estrella se encuentran la construcción de un muro en la frontera norte, la expulsión masiva de migrantes, rebajas de impuestos, un crecimiento del 4% y un megarrecorte de 6,000 millones de dólares en 18 meses “sin tocar el gasto social”, algo cuestionado de manera transversal por economistas.

“Uno de sus principales retos es gestionar las enormes expectativas que creó, a la vez que ordenar a sus adherentes”, dijo a EFE Rodrigo Pérez de Arce, de la Universidad del Desarrollo, quien considera que “es muy probable que el Gobierno tenga presión por la derecha”.

Esa presión vendría fundamentalmente del Partido Nacional Libertario, una ultraderecha más radical que Kast, que tiene una importante presencia parlamentaria y que, pese a darle su apoyo en el balotaje, decidió no formar parte del Ejecutivo.

Claudio Fuentes, de la Universidad Diego Portales, coincide en el diagnóstico: “Creo que hay bastante incertidumbre del rumbo que va a tener este Gobierno”, reconoció a EFE.

Traspaso complejo

Kast sucederá en el cargo al progresista Gabriel Boric, el mismo que hace cuatro años le ganó en las urnas y que mañana dejará La Moneda con 40 años recién cumplidos y tras haber llevado al poder a una nueva izquierda.

Pese a la distancia ideológica que les separa, el traspaso de mando transcurría con normalidad hasta que la cordialidad saltó por los aires cuando Kast acusó a Boric de esconderle información sobre un proyecto en etapa preliminar para construir un cable digital submarino entre Hong Kong y Chile, algo que el exlíder estudiantil negó.

El proyecto desató el enfado de la Administración de Donald Trump, que sancionó a tres funcionarios por “socavar la seguridad regional”.

En una decisión inédita en democracia, Kast suspendió la semana pasada las reuniones con la Administración saliente y, en plena tensión diplomática con Estados Unidos, viajó a Miami para participar el sábado en la cumbre ultra organizada por Trump contra el crimen organizado y la influencia de China en la región.

“La decisión de golpear la mesa y suspender el traspaso de mando es reflejo precisamente de la presión que ejerce en Kast ese grupo más radical y confrontacional”, apuntó Fuentes.

Tendrá que lidiar con un Parlamento dividido, donde el bloque de derecha y ultraderecha está a dos diputados de la mayoría en el Congreso (78) y donde serán fundamentales los votos del populista Partido de la Gente (PDG).

Tags
Breaking NewsChileEleccionesAmérica del SurAmérica Latina
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 10 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: