Cinco muertos, incluido un alto funcionario estatal, tras estrellarse un avión privado en India

Un avión privado que transportaba a un alto funcionario estatal se estrelló en el oeste de India el miércoles y las cinco personas que iban a bordo murieron, informaron las autoridades de aviación.

El Learjet 45 se dirigía desde la capital financiera de India, Mumbai, a la ciudad natal de Ajit Pawar, Baramati, cuando aterrizó de emergencia y estalló en llamas en un campo abierto cerca de la pista, a unos 254 kilómetros (159 millas) de Mumbai. Las imágenes de televisión mostraron humo elevándose desde los restos.

Los medios locales citaron la poca visibilidad como una posible causa del accidente, que está siendo investigado por la Oficina de Investigación de Accidentes de Aeronaves de India.

Baramati es un aeródromo no controlado, lo que significa que no tiene una torre de control de tráfico aéreo como tal, según un comunicado del Ministerio de Aviación Civil. La información de tráfico en la pista es proporcionada por instructores de organizaciones de entrenamiento de vuelo cercanas.

El ministerio dijo que la tripulación de la aeronave consultó sobre los vientos y la visibilidad con un instructor local antes de intentar aterrizar. La tripulación informó inicialmente que la pista no era visible a pesar de que los vientos eran suaves y la visibilidad era de alrededor de 3,000 metros.

Pawar, de 66 años, era el viceprimer ministro del estado occidental de Maharashtra en India. Viajaba a Baramati para hacer campaña en una elección local.

Dos de sus empleados y dos miembros de la tripulación a bordo del avión de tamaño mediano también murieron, informó la dirección general de aviación civil en un comunicado.

Pawar era una figura clave en la política estatal y ejercía como el segundo funcionario electo de mayor rango en Maharashtra, dentro de la coalición gobernante del primer ministro indio Narendra Modi en el estado. Ejercía una considerable influencia en la región azucarera del estado y era conocido por su capacidad para movilizar a los votantes rurales.

Modi expresó sus condolencias, calificando a Pawar como un servidor público comprometido.