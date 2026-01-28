Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Cinco muertos, incluido un alto funcionario estatal, tras estrellarse un avión privado en India

El Learjet 45 aterrizó de emergencia y estalló en llamas en un campo abierto cerca de la pista

28 de enero de 2026 - 9:18 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Partidarios del vice primer ministro de Maharashtra Ajit Pawar le rinden homenaje. (Rafiq Maqbool)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Un avión privado que transportaba a un alto funcionario estatal se estrelló en el oeste de India el miércoles y las cinco personas que iban a bordo murieron, informaron las autoridades de aviación.

RELACIONADAS

El Learjet 45 se dirigía desde la capital financiera de India, Mumbai, a la ciudad natal de Ajit Pawar, Baramati, cuando aterrizó de emergencia y estalló en llamas en un campo abierto cerca de la pista, a unos 254 kilómetros (159 millas) de Mumbai. Las imágenes de televisión mostraron humo elevándose desde los restos.

Los medios locales citaron la poca visibilidad como una posible causa del accidente, que está siendo investigado por la Oficina de Investigación de Accidentes de Aeronaves de India.

Baramati es un aeródromo no controlado, lo que significa que no tiene una torre de control de tráfico aéreo como tal, según un comunicado del Ministerio de Aviación Civil. La información de tráfico en la pista es proporcionada por instructores de organizaciones de entrenamiento de vuelo cercanas.

El ministerio dijo que la tripulación de la aeronave consultó sobre los vientos y la visibilidad con un instructor local antes de intentar aterrizar. La tripulación informó inicialmente que la pista no era visible a pesar de que los vientos eran suaves y la visibilidad era de alrededor de 3,000 metros.

Pawar, de 66 años, era el viceprimer ministro del estado occidental de Maharashtra en India. Viajaba a Baramati para hacer campaña en una elección local.

Dos de sus empleados y dos miembros de la tripulación a bordo del avión de tamaño mediano también murieron, informó la dirección general de aviación civil en un comunicado.

Pawar era una figura clave en la política estatal y ejercía como el segundo funcionario electo de mayor rango en Maharashtra, dentro de la coalición gobernante del primer ministro indio Narendra Modi en el estado. Ejercía una considerable influencia en la región azucarera del estado y era conocido por su capacidad para movilizar a los votantes rurales.

Modi expresó sus condolencias, calificando a Pawar como un servidor público comprometido.

“Su comprensión de los asuntos administrativos y su pasión por empoderar a los pobres y desfavorecidos también eran notables”, dijo Modi en X. “Su fallecimiento prematuro es muy impactante y triste. Condolencias a su familia y a sus innumerables admiradores”.

Tags
Breaking NewsAvión India
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 28 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: