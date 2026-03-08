Colombia va a las urnas para renovar el Congreso y definir candidatos presidenciales

Bogotá - Los colombianos acuden el domingo a las urnas para renovar el Congreso y escoger a los candidatos presidenciales de tres corrientes políticas en una especie de primarias que ayudarán a decantar la baraja de aspirantes.

Los comicios suceden en medio de una alerta por violencia política en más de un centenar de municipios, especialmente en zonas rurales donde operan grupos armados ilegales, y cuestionamientos por posible fraude avivados por el presidente Gustavo Petro, quien dijo que no confiaba en los sistemas informáticos usados por la Registraduría.

Más de 3,000 candidatos aspiran a ocupar los 102 escaños disponibles en el Senado y los 183 en la Cámara de Representantes, en una elección con un potencial de 41.2 millones de votantes habilitados.

La votación definirá la composición del nuevo Congreso con el que deberá gobernar el sucesor de Petro, sin posibilidad de reelegirse, tras una tensa relación con el Legislativo que le hizo contrapeso y no aprobó todas sus reformas sociales.

El partido político de Petro, Pacto Histórico, apuesta a aumentar sus curules en el Congreso para conseguir mayorías y apalancar las reformas pendientes y el pedido de realizar una Asamblea Constituyente para modificar la carta magna que aún está en ciernes y que necesitaría el aval del Parlamento.

Mientras tanto, la derecha opositora busca volver a ser una de las fuerzas más relevantes. El Centro Democrático, principal partido opositor, está impulsado por el influyente expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) que se lanzó como candidato al Senado.

Las “primarias”

Los colombianos podrán votar por las consultas interpartidistas que suman 16 candidatos de tres corrientes políticas: centro, centroizquierda y derecha. Los tres candidatos que ganen en cada una de ellas deberán ir directo a la primera vuelta presidencial prevista para el 31 de mayo.

Los candidatos han encontrado en la figura de las consultas una forma de medir su caudal electoral antes de llegar a la primera vuelta. Hace cuatro años Petro participó y ganó en la consulta de la izquierda compitiendo con Francia Márquez, quien luego se convirtió en su vicepresidenta.

Sin embargo, en las actuales consultas no participan los dos postulantes que hasta ahora las encuestas muestran como punteros: el izquierdista Iván Cepeda, del partido de Petro, y el ultraderechista Abelardo de la Espriella.

“Las consultas pueden ser un éxito o un fracaso. Ganar una consulta no necesariamente le da viabilidad a quien la gane; lo que le da viabilidad es mostrar que tiene un músculo electoral que le permita competir con los punteros que no participaron en ellas”, aseguró a The Associated Press el analista político Gabriel Cifuentes.

Agregó que tras la votación del domingo iniciará una segunda fase de la campaña presidencial en la que estarán decantados los candidatos a primera vuelta y, en el caso de los ganadores de las consultas, se conocerá con qué caudal electoral cuentan.

En la consulta de centroizquierda participan dos candidatos afines a Petro, entre ellos el exembajador ante el Reino Unido, Roy Barreras. En la del centro compiten Claudia López, exalcaldesa de Bogotá, y Leonardo Huerta, un abogado poco conocido. Mientras que por la derecha se miden nueve candidatos incluida Paloma Valencia, la postulante del principal partido de oposición.

