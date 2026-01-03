¿Cómo Estados Unidos capturó al líder venezolano Nicolás Maduro?

Washington - Tras meses de creciente presión militar sobre el presidente venezolano Nicolás Maduro, el presidente Donald Trump ordenó una descarada operación en el país sudamericano para capturar a su líder y llevarlo a Estados Unidos, donde su administración planeaba someterlo a juicio.

En una entrevista el sábado por la mañana en “Fox and Friends Weekend”, Trump expuso los detalles del ataque nocturno, tras el cual dijo que Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron trasladados en helicóptero a un buque de guerra estadounidense.

Maduro estaba en una ‘fortaleza’, dice Trump

Trump describió a Maduro como “altamente custodiado” en un palacio presidencial que era “como una fortaleza”, aunque el líder venezolano no pudo acceder a una habitación segura.

Las fuerzas estadounidenses estaban armadas con “sopletes masivos”, que habrían utilizado para cortar las paredes de acero si Maduro se hubiera encerrado en la habitación, dijo Trump.

“Tenía lo que llaman un espacio de seguridad, donde es de acero sólido todo alrededor”, dijo Trump. “Él no consiguió ese espacio cerrado. Intentaba entrar en él, pero se precipitó tan rápido que no lo consiguió. Estábamos preparados”.

Parte de esa preparación, dijo Trump, incluía practicar maniobras en una réplica de un edificio.

“En realidad construyeron una casa que era idéntica a la que entraron con todo lo mismo, todo ese acero por todas partes”, dijo Trump.

‘Apagamos todas las luces’

Trump dijo que la operación estadounidense se desarrolló en la oscuridad, aunque no detalló cómo había ocurrido. Dijo que Estados Unidos apagó “casi todas las luces de Caracas”, la capital de Venezuela.

“Esta cosa estaba tan organizada”, dijo. “Y entran en un espacio oscuro con ametralladoras apuntándoles por todas partes”.

En Caracas se oyeron al menos siete explosiones. El atentado duró menos de 30 minutos.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, que según la ley de ese país asume el poder, dijo que murieron algunos civiles y militares venezolanos.

Trump dice que ‘hay un par de heridos’

Trump dijo que algunos miembros estadounidenses de la operación resultaron heridos, pero que creía que nadie había muerto.

“Un par de chicos fueron golpeados, pero volvieron y se supone que están en bastante buena forma”, dijo.

El presidente republicano dijo que Estados Unidos no había perdido ningún avión, pero que un helicóptero fue “golpeado bastante fuerte”.

“Teníamos que hacerlo porque es una guerra”, añadió.

El tiempo fue un factor

Trump dijo que las fuerzas estadounidenses retrasaron la realización de la operación durante días, esperando a que pasara la nubosidad porque “el tiempo tiene que ser perfecto.”

“Hemos esperado cuatro días”, dijo. “Íbamos a hacerlo hace cuatro días, hace tres, hace dos. Y de repente se abrió y dijimos, adelante. Y te diré que fue increíble”.

¿Dónde está Maduro ahora?

Trump dijo que Maduro y Flores fueron trasladados en helicóptero a un buque de guerra estadounidense y que irían a Nueva York para enfrentar cargos. El Departamento de Justicia publicó una acusación en la que acusa a la pareja de tener un presunto papel en una conspiración narcoterrorista.

Meses de escalada de acciones

La incursión fue una escalada dramática de una serie de ataques que el ejército de Estados Unidos ha llevado a cabo en lo que Trump ha dicho que eran barcos que transportaban drogas en el Mar Caribe y el Océano Pacífico oriental desde principios de septiembre. Se conocen 35 ataques en los que han muerto al menos 115 personas.

El 29 de diciembre, Trump dijo que Estados Unidos atacó una instalación donde “cargan” barcos acusados de transportar drogas. La CIA estuvo detrás del ataque con drones en una zona de atraque que se cree que ha sido utilizada por los cárteles de la droga venezolanos. Fue la primera operación directa conocida en suelo venezolano desde que Estados Unidos comenzó sus ataques en septiembre.

