Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Conductor es imputado tras accidente mortal que involucró al boxeador Anthony Joshua

Adeniyi Mobolaji Kayode, de 46 años, fue acusado de conducir temeraria e imprudentemente en el estado suroccidental de Ogún

3 de enero de 2026 - 9:23 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En esta foto proporcionada por el Cuerpo Federal de Seguridad Vial, la gente se reúne en la escena del accidente del boxeador británico Anthony Joshua en Lagos, Nigeria, el lunes 29 de diciembre de 2025. (The Associated Press)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El conductor del auto que se accidentó en el que viajaba el boxeador Anthony Joshua y en el que fallecieron dos personas en Nigeria fue imputado, confirmó el viernes la policía local.

RELACIONADAS

Adeniyi Mobolaji Kayode, de 46 años, fue acusado de conducción peligrosa e imprudente en el estado suroccidental de Ogún tras el accidente del lunes, dijo el portavoz de la policía Oluseyi Babaseyi en un comunicado.

El vehículo que transportaba a Joshua, Sina Ghami y Latif “Latz” Ayodele chocó con un camión estacionado en la autopista Lagos-Ibadan, que conecta el estado de Ogun con Lagos.

Kayode ha estado bajo custodia desde el jueves tras su alta del hospital y posteriormente se le concedió una fianza de 5 millones de nairas (Unos $3,500), dijo Babaseyi a la Associated Press.

El acusado fue imputado por cuatro cargos, incluyendo conducción peligrosa causando la muerte, conducción imprudente y negligente, conducir sin el debido cuidado, así como conducir sin una licencia de conducir nacional válida.

“Fue detenido en espera de que cumpla con su condición de fianza”, dijo el portavoz de la policía.

El británico Anthony Joshua se encuentra en el escenario durante un careo contra el estadounidense Jake Paul en una conferencia de prensa para promocionar su próximo enfrentamiento de boxeo de peso pesado, el miércoles 17 de diciembre de 2025, en Miami Beach, Florida. (AP Photo/Lynne Sladky)
El británico Anthony Joshua se encuentra en el escenario durante un careo contra el estadounidense Jake Paul en una conferencia de prensa para promocionar su próximo enfrentamiento de boxeo de peso pesado, el miércoles 17 de diciembre de 2025, en Miami Beach, Florida. (AP Photo/Lynne Sladky) (Lynne Sladky)

El juicio fue aplazado para el 20 de enero.

Joshua, dos veces campeón de peso pesado, fue dado de alta del hospital el miércoles después de sufrir heridas leves en el accidente que generó cuestionamientos sobre la seguridad vial en Nigeria. Las autoridades dijeron que el boxeador fue dado de alta tras considerarlo clínicamente apto para recuperarse en casa.

Joshua tiene raíces familiares en Nigeria y asistió brevemente a un internado allí cuando era niño. También posee la nacionalidad nigeriana.

El promotor de Joshua, Matchroom Boxing, dijo a la AP el jueves que el boxeador permanecerá en Nigeria.

Tags
Breaking NewsNigeriaAccidentes de TránsitoMuertesBoxeo
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 2 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: