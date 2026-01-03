Conductor es imputado tras accidente mortal que involucró al boxeador Anthony Joshua

El conductor del auto que se accidentó en el que viajaba el boxeador Anthony Joshua y en el que fallecieron dos personas en Nigeria fue imputado, confirmó el viernes la policía local.

Adeniyi Mobolaji Kayode, de 46 años, fue acusado de conducción peligrosa e imprudente en el estado suroccidental de Ogún tras el accidente del lunes, dijo el portavoz de la policía Oluseyi Babaseyi en un comunicado.

El vehículo que transportaba a Joshua, Sina Ghami y Latif “Latz” Ayodele chocó con un camión estacionado en la autopista Lagos-Ibadan, que conecta el estado de Ogun con Lagos.

Kayode ha estado bajo custodia desde el jueves tras su alta del hospital y posteriormente se le concedió una fianza de 5 millones de nairas (Unos $3,500), dijo Babaseyi a la Associated Press.

El acusado fue imputado por cuatro cargos, incluyendo conducción peligrosa causando la muerte, conducción imprudente y negligente, conducir sin el debido cuidado, así como conducir sin una licencia de conducir nacional válida.

“Fue detenido en espera de que cumpla con su condición de fianza”, dijo el portavoz de la policía.

El británico Anthony Joshua se encuentra en el escenario durante un careo contra el estadounidense Jake Paul en una conferencia de prensa para promocionar su próximo enfrentamiento de boxeo de peso pesado, el miércoles 17 de diciembre de 2025, en Miami Beach, Florida. (AP Photo/Lynne Sladky) (Lynne Sladky)

El juicio fue aplazado para el 20 de enero.

Joshua, dos veces campeón de peso pesado, fue dado de alta del hospital el miércoles después de sufrir heridas leves en el accidente que generó cuestionamientos sobre la seguridad vial en Nigeria. Las autoridades dijeron que el boxeador fue dado de alta tras considerarlo clínicamente apto para recuperarse en casa.

Joshua tiene raíces familiares en Nigeria y asistió brevemente a un internado allí cuando era niño. También posee la nacionalidad nigeriana.