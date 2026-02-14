Opinión
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Congreso de Perú debate el martes mociones para destituir a presidente interino

José Jerí se ha visto envuelto en varias polémicas por encuentros semiclandestinos con empresarios chinos contratistas del Estado

14 de febrero de 2026 - 8:55 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El presidente interino de Perú, José Jeri, habla con legisladores en el Congreso en Lima, Perú, el miércoles 21 de enero de 2026. (Martin Mejia)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Lima- El Congreso de Perú celebrará el próximo martes el pleno extraordinario para debatir y votar una serie de mociones que buscan destituir al presidente interino del país, José Jerí, que asumió el cargo de manera transitoria en octubre, tras la destitución de su predecesora, Dina Boluarte (2022-2025).

La sesión extraordinaria fue convocada por el presidente encargado del Congreso, el fujimorista Fernando Rospigliosi, tras anunciar que habían sido validadas las 78 firmas reunidas por los congresistas para realizar este pleno en mitad del periodo de receso en el que se encuentra el Legislativo peruano.

En su corto mandato asumido en su condición de presidente del Congreso en el momento de la destitución de Boluarte, Jerí se ha visto envuelto en varias polémicas por encuentros semiclandestinos con empresarios chinos contratistas del Estado y por las contrataciones de jóvenes funcionarias que previamente se habían reunido con él en el Palacio de Gobierno.

Por estos motivos, desde hace un par de semanas, son varios los partidos de distintas ideologías que han expresado su determinación en destituir al presidente interino y finalmente este jueves se consiguieron las firmas necesarias.

El único partido que se ha negado en bloque a apoyar la celebración de este pleno extraordinario es el fujimorismo, que ha seguido la directriz de su líder y candidata presidencial por cuarta vez Keiko Fujimori, hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), quien ha optado por respaldar a Jerí.

Las mociones de censura contra Jerí plantean destituirlo como presidente del Parlamento, para lo que hace falta la mitad más uno de los votos, lo que automáticamente le haría perder su condición de presidente transitorio de la República.

Si bien en un inicio Rospigliosi sostenía que para destituirlo se requerían los votos de los tercios de la cámara, conforme plantea la Constitución para presidentes elegidos por votación popular, finamente ha anticipado que aceptará el resultado por la vía que requiere menos votos.

La figura de Jerí, de 39 años, ha quedado debilitada en las últimas semanas al revelarse las reuniones semiclandestinas que ha mantenido con una serie de empresarios, entre ellas una donde acudió encapuchado a un restaurante para no ser reconocido.

Además, varios medios locales han revelado que al menos cinco mujeres jóvenes consiguieron contratos con el Estado tras reunirse con el presidente en la sede de la Presidencia.

Perú, que ha tenido siete presidentes en los últimos diez años, está en camino a celebrar nuevas elecciones generales en el segundo trimestre de este año, en una elección con 34 candidatos presidenciales.

ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
¿Quiénes somos?

