Corea del Norte exhibe nuevo misil de largo alcance en desfile militar

En un impresionante desfile militar al que asistieron líderes extranjeros, el gobernante norcoreano Kim Jong Un presentó las armas más poderosas de su ejército, entre ellas, un nuevo misil balístico intercontinental que podría estar listo para realizar pruebas en las próximas semanas.

El desfile, que comenzó la noche del viernes y marcó el 80mo aniversario de la fundación del gobernante Partido de los Trabajadores, destacó la creciente posición diplomática de Kim y su implacable impulso por construir un arsenal que pueda alcanzar de manera viable a la zona continental de Estados Unidos y a sus rivales en Asia.

La Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA) informó que en el desfile se presentó un nuevo misil balístico intercontinental aún no probado, llamado Hwasong-20, al que describió como el “sistema de armas nucleares estratégicas más poderoso”.

Entre las armas exhibidas también hubo misiles balísticos de corto alcance, de crucero y supersónicos, que fueron descritos anteriormente como capaces de realizar ataques nucleares contra objetivos en la rival Corea del Sur.