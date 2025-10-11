Corea del Norte exhibe nuevo misil de largo alcance en desfile militar
Durante el evento se presentó el nuevo misil balístico intercontinental llamado Hwasong-20
11 de octubre de 2025 - 10:37 PM
En un impresionante desfile militar al que asistieron líderes extranjeros, el gobernante norcoreano Kim Jong Un presentó las armas más poderosas de su ejército, entre ellas, un nuevo misil balístico intercontinental que podría estar listo para realizar pruebas en las próximas semanas.
El desfile, que comenzó la noche del viernes y marcó el 80mo aniversario de la fundación del gobernante Partido de los Trabajadores, destacó la creciente posición diplomática de Kim y su implacable impulso por construir un arsenal que pueda alcanzar de manera viable a la zona continental de Estados Unidos y a sus rivales en Asia.
La Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA) informó que en el desfile se presentó un nuevo misil balístico intercontinental aún no probado, llamado Hwasong-20, al que describió como el “sistema de armas nucleares estratégicas más poderoso”.
Entre las armas exhibidas también hubo misiles balísticos de corto alcance, de crucero y supersónicos, que fueron descritos anteriormente como capaces de realizar ataques nucleares contra objetivos en la rival Corea del Sur.
En un discurso pronunciado durante el desfile, Kim afirmó que su ejército “debe continuar evolucionando hacia una fuerza invencible que elimine todas las amenazas”, pero no hizo mención directa a Washington o Seúl, según los comentarios publicados por KCNA.
