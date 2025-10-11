Opinión
11 de octubre de 2025
79°nublado
Corea del Norte exhibe nuevo misil de largo alcance en desfile militar

Durante el evento se presentó el nuevo misil balístico intercontinental llamado Hwasong-20

11 de octubre de 2025 - 10:37 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
De izquierda a derecha, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, el líder norcoreano Kim Jong Un, el primer ministro chino Li Qiang y el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia y dirigente del partido Rusia Unida, Dmitry Medvedev, asisten a una recepción para conmemorar el 80mo aniversario del gobernante Partido de los Trabajadores en Pyongyang, Corea del Norte, el viernes 10 de octubre de 2025. (Ekaterina Shtukina)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

En un impresionante desfile militar al que asistieron líderes extranjeros, el gobernante norcoreano Kim Jong Un presentó las armas más poderosas de su ejército, entre ellas, un nuevo misil balístico intercontinental que podría estar listo para realizar pruebas en las próximas semanas.

El desfile, que comenzó la noche del viernes y marcó el 80mo aniversario de la fundación del gobernante Partido de los Trabajadores, destacó la creciente posición diplomática de Kim y su implacable impulso por construir un arsenal que pueda alcanzar de manera viable a la zona continental de Estados Unidos y a sus rivales en Asia.

La Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA) informó que en el desfile se presentó un nuevo misil balístico intercontinental aún no probado, llamado Hwasong-20, al que describió como el “sistema de armas nucleares estratégicas más poderoso”.

Entre las armas exhibidas también hubo misiles balísticos de corto alcance, de crucero y supersónicos, que fueron descritos anteriormente como capaces de realizar ataques nucleares contra objetivos en la rival Corea del Sur.

En un discurso pronunciado durante el desfile, Kim afirmó que su ejército “debe continuar evolucionando hacia una fuerza invencible que elimine todas las amenazas”, pero no hizo mención directa a Washington o Seúl, según los comentarios publicados por KCNA.

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
