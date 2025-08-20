Hermana de Kim Jong Un dice que Corea del Norte nunca verá a Corea del Sur como socio diplomático

Seúl, Corea del Sur - La poderosa hermana del líder norcoreano Kim Jong Un, una vez más, se burló de los esfuerzos de Corea del Sur por mejorar los lazos, informaron el miércoles los medios estatales, diciendo que su país nunca aceptará a Seúl como socio diplomático.

Los comentarios de Kim Yo Jong encajan con un patrón de larga data de lenguaje agresivo durante los simulacros militares en curso entre Corea del Sur y Estados Unidos, que Corea del Norte ha denunciado durante mucho tiempo como ensayos de invasión, pero también reflejan un cambio en el enfoque de Pyongyang hacia su rival.

Su hermano ha cambiado su enfoque hacia Moscú, y el año pasado declaró que Corea del Norte estaba abandonando los objetivos de larga data de una unificación pacífica con Corea del Sur. Ordenó que se reescribiera la constitución para declarar al Sur como un enemigo permanente.

PUBLICIDAD

Desde el colapso de una cumbre de 2019 con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Kim Jong Un redobló sus ambiciones nucleares mientras abrazaba la idea de una “nueva Guerra Fría”.

En Seúl, el expresidente Yoon Suk Yeol, después de asumir el cargo en 2022, respondió expandiendo los simulacros militares con Washington y Tokio y buscando garantías más sólidas de la disuasión nuclear de Estados Unidos.

Pero el nuevo presidente liberal de Corea del Sur, Lee Jae Myung, quien reemplazó a Yoon después de que fuera destituido de su cargo en desgracia, ha presionado para revivir el diálogo entre las Coreas desde que asumió el cargo en junio. Ha extendido ramas de olivo como poner fin a las transmisiones de propaganda transfronterizas que irritan a Pyongyang.

Lee dijo en un discurso el viernes que su gobierno respeta el sistema actual de Corea del Norte y “no buscará ninguna forma de unificación por absorción y no tiene intención de participar en actos hostiles”.

Cacatúas, osos y una leona: el regalo del presidente ruso a Corea del Norte Vladimir Putin envió decenas de animales al zoológico de Pyongyang.

Pero Kim Yo Jong afirmó que los gestos de paz de Seúl ocultan una “siniestra intención” de culpar a Pyongyang por las tensas relaciones. Dijo que los simulacros militares “imprudentes” entre Corea del Sur y Estados Unidos son una prueba de la hostilidad de Seúl, dijeron el miércoles los medios estatales.

Kim dijo a los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores durante una reunión el martes que la reconciliación con el Sur nunca sucedería y los instó a buscar “contramedidas adecuadas” contra Seúl, a quien calificó como el “estado más hostil” y un “perro fiel” de Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Una vez considerada por el Norte como un intermediario útil para extraer concesiones de Washington, Corea del Sur ahora es vista en Pyongyang como un obstáculo regional para sus intentos de forjar un papel más importante en los asuntos mundiales.

En respuesta a los últimos comentarios de Kim Yo Jong, el Ministerio de Unificación de Corea del Sur, que maneja los asuntos intercoreanos, dijo que el gobierno de Lee continuará tomando “medidas proactivas por la paz” y pidió respeto mutuo entre los países.

Kim Dong-yub, profesor de la Universidad de Estudios Norcoreanos de Corea del Sur, dijo que los últimos comentarios de Kim Yo Jong fueron una respuesta al discurso de Lee, “esencialmente cerrando la puerta de golpe”.

El lunes, Kim Jong Un también criticó los simulacros militares entre Corea del Sur y Estados Unidos y prometió una rápida expansión de sus fuerzas nucleares mientras inspeccionaba su buque de guerra más avanzado equipado con sistemas con capacidad nuclear.

La invasión de Ucrania por parte de Rusia creó una oportunidad para acercarse a Moscú, al que ha suministrado miles de tropas y grandes suministros de equipo militar.

Excéntrico paseo de Vladímir Putin y Kim Jong Un en carro de lujo Los presidentes de Rusia y Corea del Norte protagonizaron un extravagante encuentro, que ha provocado tensión internacional y ha sido calificado como propaganda.

Con su alineación con Rusia profundizándose, Corea del Norte también se ha vuelto más vocal en los asuntos internacionales más allá de la Península de Corea, emitiendo declaraciones sobre conflictos en el Medio Oriente y asuntos relacionados con el Estrecho de Taiwán.