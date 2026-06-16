Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Piden ayuda para localizar a hombre visto por última vez en área del residencial Manuel A. Pérez

Orlando Javier Santana, de 30 años, fue visto por última vez el 27 de mayo

16 de junio de 2026 - 5:17 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Al momento de su desaparición vestía un jogger negro, camisa negra, tenis blancas y negras. (Suministrada)
Florencia García Melazzo
Por Florencia García Melazzo
Periodista de Breaking Newsmaria.garcia@gfrmedia.com

La Policía solicitó este martes ayuda ciudadana para dar con el paradero de un hombre de 30 años reportado como desaparecido en Hato Rey.

RELACIONADAS

Según la información suministrada por la Uniformada, Orlando Javier Santana fue visto por última vez el 27 de mayo en la calle Peñalara, al lado del residencial Manuel A. Pérez.

De acuerdo con el informe policiaco, la desaparición fue reportada a las autoridades el 11 de junio por su hermana.

El hombre fue descrito como de tez blanca, 5 pies y 11 pulgadas de estatura, 140 libras de peso, ojos marrones y cabello largo negro. Como señas particulares, tiene barba y tatuajes en el rostro y en todo el cuerpo.

Al momento de su desaparición vestía un pantalón jogger negro, camisa negra, calzado deportivo color blanco y negro, y portaba una cartera de cintura tipo “fanny pack” marca Coach.

Si usted posee información que conduzca al paradero de esta persona, puede llamar a la Línea Confidencial de la Policía al 787-343-2020. También, puede enviar mensajes directos mediante la red social X (antes conocida como Twitter) a la cuenta @PRPDNoticias, o en la cuenta de Facebook de la Uniformada en www.facebook.com/prpdgov.

Tags
Personas desaparecidasPersona desaparecidaBreaking NewsPolicía de Puerto RicoResidencial Manuel A. Pérez
ACERCA DEL AUTOR
Florencia García Melazzo
Florencia García MelazzoArrow Icon
Periodista de Breaking News
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 16 de junio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: