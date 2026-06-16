Piden ayuda para localizar a hombre visto por última vez en área del residencial Manuel A. Pérez

La Policía solicitó este martes ayuda ciudadana para dar con el paradero de un hombre de 30 años reportado como desaparecido en Hato Rey.

Según la información suministrada por la Uniformada, Orlando Javier Santana fue visto por última vez el 27 de mayo en la calle Peñalara, al lado del residencial Manuel A. Pérez.

De acuerdo con el informe policiaco, la desaparición fue reportada a las autoridades el 11 de junio por su hermana.

El hombre fue descrito como de tez blanca, 5 pies y 11 pulgadas de estatura, 140 libras de peso, ojos marrones y cabello largo negro. Como señas particulares, tiene barba y tatuajes en el rostro y en todo el cuerpo.

Al momento de su desaparición vestía un pantalón jogger negro, camisa negra, calzado deportivo color blanco y negro, y portaba una cartera de cintura tipo “fanny pack” marca Coach.