Buscan nuevas confidencias en caso de tres hombres desaparecidos en Vega Baja

( Suministrada por la Policía )

Personal de la Policía continúa buscando pistas para dar con el paradero de tres hombres desaparecidos en Vega Baja desde principios de junio.

Se trata de Cristian Castillo, Benjamín Fontánez y Carlos Hernández.

“Seguimos las búsquedas en distintos lugares”, comentó a El Nuevo Día el director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de la región de Bayamón, Raúl Negrón.

“Todo el que tenga alguna información puede llamar al 787-343-2020”, dijo.

Negrón recordó que, hasta el momento, las búsquedas más a fondo se han llevado a cabo en el área de la Laguna Tortuguero, en el Río Torrecillas y en una zona boscosa del barrio Almirante Sur, en Vega Baja, donde encontraron quemado un vehículo Nissan Xterra, perteneciente a Fontánez.

En la escena: mira cómo buscan tres hombres desaparecidos en la laguna Tortuguero La Policía y varias agencias buscan en esta zona de Vega Baja, cerca del motel donde los tres se hospedaron.

A finales de la semana pasada también verificaron información con relación a una zona de Toa Baja, pero tampoco arrojó resultados.

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Por su parte, el teniente José Cruz, director del CIC de Vega Baja, dijo que, desde entonces, no han recibido más confidencias.

Asimismo, Cruz explicó que buscan alguna pista de alguien que haya visto el auto Toyota Corolla de Castillo.

Para esto, explicó que recorrieron áreas remotas en las colindencias entre Toa Baja, Manatí y Vega Baja, donde es común encontrar quemados vehículos que han sido robados, pero tampoco encontraron ese auto.

Por ahora, los investigadores solo saben que el trío se había hospedado en un motel en Vega Baja el viernes, 28 de mayo, desde donde tuvieron una videollamada con la pareja de Fontánez.

Salieron de allí al día siguiente, a las 2:15 p.m., en la Nissan Xterra y el Toyota Corolla de Castillo.

Vehículo quemado en Vega Baja (Suministrada)

Cruz Marrero había explicado que los desparecidos fueron a la comunidad Ojo de Agua, donde hay un manantial que se ha convertido en una atracción turística.

“Allí Benjamín llama a su pareja por videollamada, que fue como a las 3:00 de la tarde”, relató el oficial en entrevista realizada el 4 de junio. “Ella ve que están Carlos y Cristian”.

“Desde entonces, no han tenido más comunicación con ellos, según lo que se sabe al momento”, añadió.

Posteriormente, a las 3:50 a.m. del sábado, 30 de mayo, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre un vehículo incendiado en kilómetro 12.4 de PR-160, en el barrio Almirante Sur, en Vega Baja.