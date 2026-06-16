Más de 100,000 abonados sin servicio eléctrico en varios municipios

Más de 100,000 clientes del consorcio LUMA Energy se quedaron este martes sin servicio de energía eléctrica, según la plataforma digital de la empresa a cargo del sistema de tránsmisión y distribución del país.

De acuerdo a la información más reciente, 106,250 abonados estaban sin servicio energético, una cifra que incluye 3,707 impactados por proyectos de mejoras planificadas que fueron anunciados con antelación.

El área más afectada era Bayamón, con 94,715 abonados sin servicio de luz, seguido por la zona de Caguas, con 8,828.