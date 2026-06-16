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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Más de 100,000 abonados sin servicio eléctrico en varios municipios

Conoce las áreas más impactadas

16 de junio de 2026 - 4:24 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El área más afectada era Bayamón, con 94,715 abonados sin servicio de luz, seguido por la zona de Caguas, con 8,828. (Ramon "Tonito" Zayas)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Más de 100,000 clientes del consorcio LUMA Energy se quedaron este martes sin servicio de energía eléctrica, según la plataforma digital de la empresa a cargo del sistema de tránsmisión y distribución del país.

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De acuerdo a la información más reciente, 106,250 abonados estaban sin servicio energético, una cifra que incluye 3,707 impactados por proyectos de mejoras planificadas que fueron anunciados con antelación.

El área más afectada era Bayamón, con 94,715 abonados sin servicio de luz, seguido por la zona de Caguas, con 8,828.

Pendientes a elnuevodia.com para la ampliación de esta noticia.

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Breaking NewsLUMAGenera PREnergía eléctricaApagón
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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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