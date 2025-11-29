Opinión
Corrupción y negligencia: investigan causas del incendio que dejó 128 muertos en Hong Kong

La policía arrestó el miércoles a tres empleados de una compañía de construcción

29 de noviembre de 2025 - 3:41 PM

Humo elevándose de un incendio en Wang Fuk Court un complejo residencial en el distrito de Tai Po en los Nuevos Territorios de Hong Kong, el miércoles 26 de noviembre 2025. (Chan Long Hei)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Hong Kong— El incendio más mortífero en Hong Kong en décadas ha suscitado preguntas sobre corrupción y negligencia en las renovaciones del complejo de apartamentos donde al menos 128 personas murieron.

Un fuerte incendio estalló en el complejo Wang Fuk Court en los suburbios del norte de Hong Kong el miércoles por la tarde, con llamas que cubrieron siete de las ocho torres. En el complejo vivían alrededor de 4,800 residentes, algunos de los cuales habían expresado preocupaciones sobre la seguridad de las renovaciones más de un año antes del incendio.

La policía arrestó el miércoles a tres hombres de una constructora bajo sospecha de homicidio involuntario y negligencia grave. Fueron liberados bajo fianza, pero luego arrestados por la Comisión Independiente Contra la Corrupción, informó la agencia gubernamental el sábado por la noche, señalando su rol al frente de las renovaciones. La Comisión también había arrestado previamente a siete hombres y una mujer asociados con el proyecto.

La policía no ha identificado la empresa donde trabajaban los sospechosos, pero documentos publicados en el sitio web de la asociación de propietarios mostraron que la empresa Prestige Construction & Engineering Company estaba a cargo de las renovaciones. La policía ha incautado cajas de documentos de la empresa, donde los teléfonos sonaban sin respuesta el jueves.

Las autoridades también señalaron que estaban investigando los materiales utilizados, tanto la malla en los andamios como los paneles de espuma que cubrían las ventanas, y su papel en el incendio.

Gente acude a dejar flores cerca de donde días atrás ocurrió un fatal incendio en un complejo de torres de departamentos en Tai Po, Hong Kong, el 29 de noviembre de 2025. (Foto AP/Ng Han Guan)
Gente acude a dejar flores cerca de donde días atrás ocurrió un fatal incendio en un complejo de torres de departamentos en Tai Po, Hong Kong, el 29 de noviembre de 2025. (Foto AP/Ng Han Guan) (Ng Han Guan)

Reportaron problemas hace un año

Durante casi un año, algunos residentes del complejo Wang Fuk Court estuvieron planteando preocupaciones de seguridad a las autoridades de Hong Kong sobre los materiales de andamiaje que se utilizaban en el proyecto de renovación, según documentos revisados por The Associated Press, específicamente sobre la malla que cubría los andamios.

El Departamento del Trabajo de Hong Kong confirmó en un comunicado el sábado que habían recibido tales quejas, agregando que los funcionarios realizaron 16 inspecciones del proyecto de renovación de Wang Fuk Court desde julio de 2024, y habían advertido a los contratistas múltiples veces por escrito que debían asegurarse de cumplir con los requisitos de seguridad contra incendios. Las autoridades municipales incluso llevaron a cabo una inspección tan tarde como una semana antes del incendio.

El Departamento de Trabajo explicó que su personal había revisado el certificado de calidad del producto de la malla y que estaba en línea con los estándares, pero que la malla de seguridad no había sido el objetivo anterior de las inspecciones.

Las pesquisas preliminares mostraron que el incendio comenzó en una malla de andamio de nivel inferior de uno de los edificios. Luego se propagó rápidamente cuando los paneles de espuma se incendiaron, dijo Chris Tang, el secretario de seguridad de la ciudad. La policía también afirmó que habían estado investigando paneles de espuma altamente inflamables.

“El incendio encendió los paneles de espuma, causando que el vidrio se rompiera y llevando a una rápida intensificación del fuego y su propagación hacia los espacios interiores”, agregó Tang.

El Departamento del Trabajo informó más tarde el sábado que se presentaron tres procesamientos contra la empresa por violaciones de las regulaciones de seguridad para trabajar en altura en la construcción y las condenas en dos de los casos resultaron en multas que totalizan 30,000 dólares de Hong Kong ($3,850 estadounidenses). La empresa también fue multada tres veces en 2023 por violaciones separadas no relacionadas con el proyecto de Tai Po.

Además, los primeros elementos de emergencias que llegaron encontraron que algunas alarmas de incendio en el complejo, que albergaba a muchas personas mayores, no sonaron cuando se probaron, indicó Andy Yeung, el director de Servicios de Bomberos de Hong Kong, aunque no especificó cuántas no estaban funcionando o si otras sí lo estaban.

Las llamas tardaron días en extinguirse

Los bomberos tardaron un día en controlar el incendio, y se extinguió por completo hasta la mañana del viernes, unas 40 horas después de que comenzó.

Los equipos priorizaron los apartamentos desde los cuales habían recibido llamadas de emergencia durante el incendio, pero no pudieron llegar en las horas en que el fuego ardía fuera de control, informó a los periodistas Derek Armstrong Chan, subdirector de Servicios de Bomberos.

Doce bomberos estuvieron entre los 79 heridos por el incendio, y uno murió.

Dos días después de la tragedia, el humo seguía saliendo de los esqueletos carbonizados de los edificios por los ocasionales rebrotes.

Podrían encontrar más cuerpos

Aunque se podrían recuperar más cuerpos, dijeron las autoridades, los equipos han terminado la búsqueda de cualquier persona con vida atrapada dentro.

Las autoridades dijeron el sábado que necesitan identificar 44 cuerpos más de los 128 recuperados. Aproximadamente 150 personas siguen sin localizar.

Entre los muertos se encontraban dos trabajadores migrantes indonesios, dijo el jueves el Ministerio de Exteriores de Indonesia. Aproximadamente 11 migrantes del país que trabajaban como ayudantes domésticos en el complejo de apartamentos seguían desaparecidos, dijo el viernes el cónsul general de Indonesia, Yul Edison.

Cerca del sitio del incendio, Sara Yu sostuvo la mano de su hijo de 2 años, Dominic, cuando cada uno colocaba una sola rosa blanca en un creciente grupo de flores en un pequeño parque infantil.

“Traje a los niños aquí porque quiero que entiendan que vivir en este mundo es algo que debe ser apreciado”, dijo, conteniendo las lágrimas.

Fuera de un edificio cercano a la escena del incendio donde los familiares acudieron para identificar a sus seres queridos a partir de fotografías, la gente colocó ramos de rosas blancas, lirios y claveles.

“Más de 128 vidas inocentes, ¿Qué hicieron mal?” preguntaba un cartel colocado entre las flores.

La ciudad bajó las banderas a media asta en señal de duelo, y el jefe ejecutivo John Lee lideró un silencio de tres minutos el sábado desde la sede del gobierno con todos los funcionarios vestidos de negro.

Es el peor incendio en Hong Kong en décadas. Uno en 1996 en un edificio comercial en Kowloon mató a 41 personas; otro en un almacén en 1948 mató a 176 personas, según el South China Morning Post.

