Asciende a 128 la cifra de muertos tras devastador incendio en Hong Kong

Hong Kong, China - El saldo de muertos por el peor incendio registrado en décadas en Hong Kong se elevó este viernes a 128, informaron las autoridades, al revelar que las alarmas de los rascacielos residenciales arrasados por las llamas no funcionaron correctamente.

En una angustiosa búsqueda, los familiares del más de un centenar de personas que siguen desaparecidas recorrieron además hospitales y centros de identificación de víctimas con la esperanza de hallar a sus allegados, ya que 89 cadáveres no han podido ser identificados.

Las llamas se desataron la tarde del miércoles en los tradicionales andamios de bambú instalados en las torres en reparación de la urbanización Wang Fuk Court, de más de 1,800 apartamentos y ubicada en el distrito Tai Po de la zona norte.

Tras arder durante más de 40 horas en los edificios de 31 plantas, el incendio quedó “prácticamente extinguido” el viernes por la mañana, informó el departamento de bomberos al anunciar el fin de sus operaciones de búsqueda de supervivientes.

PUBLICIDAD

El jefe de seguridad de la ciudad, Chris Tang, informó en una rueda de prensa que solo se han identificado 39 cuerpos y que 79 personas sufrieron heridas.

Las autoridades investigan las causas de la tragedia, incluida la presencia de los inflamables andamios de madera y de mallas protectoras de plástico con las que comúnmente se envuelven los edificios en reparación en la ciudad.

El jefe de los bomberos, Andy Yeung, reveló, además, que las alarmas contra incendios de los edificios calcinados “no funcionaban correctamente” y dijo que se tomarán “medidas coercitivas” contra los contratistas responsables.

Residentes del complejo habían dicho a la AFP que no oyeron ninguna sirena y que tuvieron que ir puerta por puerta para alertar a los vecinos del peligro.

Tang añadió que las pesquisas podrían durar entre tres y cuatro semanas.

El viernes por la mañana, los rescatistas sacaron de entre los escombros carbonizados cadáveres en bolsas negras. Un periodista de la AFP contó cuatro en un periodo de 15 minutos.

Otro reportero vio cómo los vehículos descargaban cuerpos en una morgue cercana, donde se espera que las familias lleguen por la tarde para identificarlos.

En un hospital de Sha Tin, una mujer de 38 años identificada como Wong buscaba a su cuñada y a la gemela de esta, sin suerte.

“Todavía no las encontramos. Así que vamos a diferentes hospitales para preguntar si tienen buenas noticias”, dijo entre lágrimas a la AFP. “Ya estuvimos esperando en el Hospital Príncipe de Gales el primer día, pero no hubo noticias. También vinimos aquí ayer”.

PUBLICIDAD

Investigación en marcha

Este ha sido el incendio más mortífero de Hong Kong desde 1948, cuando una explosión seguida de una conflagración causó la muerte de al menos 135 personas.

Los fuegos mortales eran antes una lacra habitual en la densamente poblada Hong Kong, especialmente en los barrios más pobres, pero la mejora de las medidas de seguridad los ha hecho mucho menos frecuentes.

El organismo anticorrupción de Hong Kong lanzó una pesquisa sobre las obras de reforma en el complejo afectado. Horas antes, la policía capturó a tres hombres sospechosos de haber dejado negligentemente envoltorios de espuma en el lugar.

El Departamento de Trabajo informó el viernes a la AFP que había realizado 16 inspecciones de las obras de mantenimiento en Wang Fuk Court desde julio de 2024, la más reciente el 20 de noviembre, y que emitió “advertencias por escrito”.

El gobierno anunció tras la emergencia que inspeccionaría de inmediato todas las urbanizaciones con obras importantes y que estudiará la sustitución de los andamios de madera por metálicos.

Esfuerzo comunitario

También se creará un fondo de $300 millones hongkoneses ($38.5 millones estadounidenses) para ayudar a las víctimas y fueron suspendidas las actividades relacionadas con las elecciones legislativas de Hong Kong, previstas para el 7 de diciembre.

Multitudes conmovidas por la tragedia se han reunido los últimos días cerca del complejo para organizar ayuda para los damnificados.

En una plaza pública se instalaron puestos de suministro de ropa, alimentos y artículos para el hogar, así como cabinas que proporcionaban atención médica y psicológica.

Se recibieron tantas donaciones que los organizadores aseguraron en las redes sociales que no era necesario enviar más.