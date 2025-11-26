Opinión
Feriados
26 de noviembre de 2025
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Incendio que se propagó por andamios arrasa complejo residencial de Hong Kong

Las autoridades han reportado cuatro muertes y hay informes de personas atrapadas en los edificios

26 de noviembre de 2025 - 7:19 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Humo elevándose de un incendio en Wang Fuk Court un complejo residencial en el distrito de Tai Po en los Nuevos Territorios de Hong Kong. (Chan Long Hei)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Hong Kong - Un incendio se extendió el miércoles por varios edificios de apartamentos de gran altura en un complejo de Hong Kong, matando a cuatro personas y dejando a otras atrapadas en el interior, según las autoridades.

Un video de la escena mostraba al menos cinco edificios cercanos en llamas, con fuego saliendo de muchas de las ventanas de los apartamentos. Los bomberos dirigían agua hacia las intensas llamas desde lo alto de camiones con escalera.

El furioso incendio provocó una columna de llamas y humo espeso mientras se propagaba por un andamio de bambú y una red de construcción que se habían instalado en torno al complejo en el distrito de Tai Po de la ciudad. Los registros muestran que el complejo de viviendas constaba de ocho bloques que albergaban casi 2,000 apartamentos.

El gobierno de Hong Kong informó de cuatro muertes y dijo que tres personas más fueron hospitalizadas. Dos de los heridos estaban en estado crítico y la otra persona estaba estable, según un breve comunicado.

La policía dijo que había recibido múltiples informes de personas atrapadas en los edificios afectados.

Los medios hongkoneses dijeron que uno de los fallecidos era un bombero, pero eso no pudo ser confirmado de inmediato.

El incendio se reportó a media tarde y fue clasificado como de nivel 4, el segundo más grave, según el Departamento de Servicios de Bomberos de la ciudad.

Tai Po es un área suburbana en los Nuevos Territorios, en la parte norte de Hong Kong y cerca de la frontera con la ciudad china continental de Shenzhen.

El andamio de bambú es una imagen común en Hong Kong en proyectos de construcción y renovación de edificios, aunque el gobierno dijo a principios de este año que comenzaría a eliminarlo gradualmente para proyectos públicos debido a preocupaciones de seguridad.

___

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

