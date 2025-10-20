Opinión
20 de octubre de 2025
85°nubes dispersas
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Avión de carga pierde el control al aterrizar en Hong Kong y causa la muerte de dos personas en la pista

El Boeing chocó con un vehículo de asistencia y acabó en el mar

20 de octubre de 2025 - 9:09 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los cuatro tripulantes del avión resultaron ilesos y fueron evacuados mediante el tobogán de emergencia. (Chan Long Hei)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Hong Kong - Las autoridades hongkonesas investigan las causas de un accidente ocurrido la madrugada de este lunes en el Aeropuerto Internacional, donde un Boeing 747-481 de carga, procedente de Dubái, se salió de la nueva pista durante el aterrizaje, colisionó con un vehículo de asistencia y acabó parcialmente en el mar, causando la muerte de dos operarios.

Según Man Ka-chai, jefe de investigación de la Autoridad de Investigación de Accidentes Aéreos (AAIA), el vuelo EK9788 de Emirates SkyCargo, operado por la turca Air ACT Cargo, fue autorizado para aterrizar con normalidad, pero no emitió ninguna señal de emergencia antes de abandonar la pista. La torre de control tampoco recibió solicitud de asistencia cuando el aparato perdió el control y atravesó el vallado hasta caer al mar, explicó el funcionario.

El carguero, que despegó del aeropuerto Al Maktoum (DWC) de Dubái, hizo contacto con el asfalto hacia las 3:50 de la madrugada en la pista norte (07L/25R), donde golpeó un vehículo de patrulla con dos trabajadores antes de precipitarse al agua.

Ambos fueron rescatados minutos después por equipos marítimos, pero uno fue declarado muerto en el lugar y el otro falleció tras ser trasladado al Hospital North Lantau.

Los cuatro tripulantes del avión resultaron ilesos y fueron evacuados mediante el tobogán de emergencia.

El director de operaciones de la Autoridad Aeroportuaria, Steven Yiu, aseguró que el vehículo “se encontraba dentro de la zona de patrulla autorizada” y que las condiciones meteorológicas y de pista eran “óptimas” en el momento del siniestro.

Añadió que los fallecidos acumulaban más de una década de experiencia en operaciones aeroportuarias.

Datos del portal Flightradar24 revelan que el avión se desplazaba a unos 167 kilómetros por hora al desviarse hacia el rompeolas y a 91 kilómetros por hora cuando impactó contra el mar. El golpe destrozó la parte frontal del fuselaje, que quedó semisumergido.

La AAIA ha abierto una investigación para determinar si se trató de un fallo técnico, error humano o condición operacional imprevista.

Paralelamente, la policía no descarta una eventual pesquisa penal. La pista norte permanecerá cerrada temporalmente, mientras las operaciones se concentran en las pistas central y sur.

El Departamento de Aviación Civil y la Secretaría de Transporte y Logística expresaron sus condolencias por la muerte de los trabajadores y recalcaron que “la seguridad aérea es prioritaria para el gobierno”.

El suceso evocó el incidente del vuelo CA605 de China Airlines, en noviembre de 1993, cuando un Boeing 747-400 se salió de la pista del antiguo aeropuerto de Kai Tak durante un aterrizaje con vientos cruzados y fuerte lluvia.

La aeronave terminó con el morro sumergido en la bahía del Puerto Victoria, sin víctimas, pero aquel episodio marcó un antes y un después en la seguridad operacional de Hong Kong.

ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
