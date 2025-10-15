Opinión
15 de octubre de 2025
86°lluvia ligera
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Avión en el que viajaba secretario de Defensa de Estados Unidos aterriza de emergencia en Reino Unido

Pete Hegseth regresaba a Estados Unidos de Bruselas, tras una reunión de ministros de Defensa de la OTAN

15 de octubre de 2025 - 3:27 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Pete Hegseth regresaba a Estados Unidos de Bruselas, tras una reunión de ministros de Defensa de la OTAN, cuando su avión realizó un aterrizaje no programado. (Julia Demaree Nikhinson)
Por AFP
Agencia de noticias

Un avión en el que viajaba el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, hizo el miércoles un aterrizaje de emergencia en Gran Bretaña debido a una grieta en el parabrisas de la aeronave.

RELACIONADAS

Hegseth regresaba a Estados Unidos de Bruselas, tras una reunión de ministros de Defensa de la OTAN, cuando su avión realizó un aterrizaje no programado, dijo un portavoz del Pentágono, sin precisar el lugar.

“El avión aterrizó con procedimientos estándares y las personas a bordo, incluyendo al secretario Hegseth, están a salvo”, dijo el portavoz del Pentágono Sean Parnell, en redes sociales.

“Todo bien. Gracias a Dios. Continuamos con la misión”, respondió Hegseth.

En la reunión de la OTAN, Hegseth pidió a los países miembro contrubuir con más ayuda militar para Ucrania en su lucha contra la invasión rusa.

Tags
Breaking NewsDepartamento de Defensa de Estados UnidosInglaterraAviónPentágonoOTANBruselas
ACERCA DEL AUTOR
AFP
Agence France-Presse (AFP) es una de las principales agencias de noticias del mundo. Con sede en París y oficinas en más de 150 países, ofrece cobertura precisa, imparcial y en tiempo...
