Pete Hegseth tenía mucho que decir a los líderes militares: aquí lo que debes saber

Nueva York - Con un plan de 10 puntos y caminando de un lado a otro en un escenario en Quantico, Virginia, el martes, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, enumeró ante cientos de líderes militares reunidos cuánto de la política, la filosofía y la cultura de la fuerza cambiará para más de 2 millones de estadounidenses en uniforme bajo el mando del presidente Donald Trump.

“Durante demasiado tiempo, hemos ascendido a demasiados líderes uniformados por las razones equivocadas, basándonos en su raza, basándonos en cuotas de género, basándonos en los llamados primeros históricos”, dijo Hegseth. El enfoque, dijo, hizo que el Pentágono fuera “menos capaz y menos letal”.

Hegseth habló sobre su enfoque y el de Trump en “el espíritu guerrero” y “la paz a través de la fuerza”.

“No más meses de identidad, oficinas de DEI, tipos en vestidos. No más culto al cambio climático, no más división, distracción o delirios de género. No más escombros”, declaró.

Aquí hay algunas de las palabras de Hegseth y algo de contexto detrás de ellas:

“El estándar masculino más alto”

LO QUE DIJO: “Cualquier lugar donde los estándares físicos probados y verdaderos fueron alterados, especialmente desde 2015, cuando los estándares de armas de combate fueron cambiados para asegurar que las mujeres pudieran calificar, debe ser regresado a su estándar original”.

LA HISTORIA DE FONDO: No está claro a qué se refería Hegseth con regresar las expectativas físicas a su “estándar original”. Pero la cultura militar y el papel de las mujeres han cambiado dramáticamente en las últimas décadas, y Hegseth pretende cambiarlas de nuevo.

En 2015, el entonces secretario de Defensa, Ash Carter, ordenó que todos los puestos militares estuvieran abiertos a las mujeres. Ese cambio siguió a tres años de estudio y disputas y fue un reconocimiento formal de que miles de mujeres habían servido, y muchas resultaron heridas o muertas, en los campos de batalla en Irak y Afganistán.

Hay una crisis con los abusos sexuales en las fuerzas armadas El personal militar corre más riesgos d ser abusado sexualmente por otro soldado que de recibir un disparo del enemigo durante la guerra. La crisis persiste por un arcaico sistema de reglas que le da a los comandantes la decisión de que los perpetradores sean castigados.

Carter dijo entonces que el ejército ya no podía permitirse excluir a la mitad de la población de los puestos militares de alto riesgo y que cualquier hombre o mujer que cumpliera con los estándares debería poder servir. Las fuerzas de operaciones especiales, en encuestas realizadas en 2015 y más recientemente, dijeron que las mujeres carecían de la fuerza física o mental para servir en unidades de comando de élite y que hacerlo podría perjudicar la eficacia de las unidades.

Hegseth dijo que la política será asegurar que “cada puesto designado de armas de combate regrese al estándar masculino más alto”. Pero tuvo cuidado de decir que la política no es un esfuerzo para impedir que las mujeres sirvan.

“Cuando se trata de cualquier trabajo que requiera poder físico para desempeñarse en combate, esos estándares físicos deben ser altos y neutrales en cuanto al género”, dijo. “Si las mujeres pueden lograrlo, excelente. Si no, es lo que es. Si eso significa que ninguna mujer califica para algunos trabajos de combate, que así sea. Esa no es la intención, pero podría ser el resultado”.

Jenn Bennie, una veterana de la guerra de Irak y expiloto de helicóptero de combate, dijo que está de acuerdo con los comentarios de Hegseth. “Ese es el estándar que mantuve cuando me convertí en piloto de la Marina en 2001. Era un estándar de piloto y beneficia a todos, incluidas las mujeres que han cumplido con ese requisito universal”, escribió en un correo electrónico. “Les permite a todos saber que cada piloto es mental y físicamente capaz de ir a la guerra, sin poner a nadie en un riesgo indebido”.

“¿Cuáles eran los estándares militares en 1990?"

LO QUE DIJO: “¿Cuáles eran los estándares militares en 1990? Y si han cambiado, díganme por qué. ¿Fue un cambio necesario basado en el panorama evolutivo del combate, o fue el cambio debido a un ablandamiento, debilitamiento o búsqueda de otras prioridades basadas en el género?”

LA HISTORIA DE FONDO: Antes de 1991, las mujeres tenían prohibido por ley volar en misiones de combate y servir en barcos de combate navales. Al observar el desempeño de las mujeres piloto en la Guerra del Golfo Pérsico, el Congreso rescindió las leyes a principios de la década de 1990. Para 1994, a las mujeres se les permitía servir en la mayoría de los roles que no involucraban el combate terrestre directo.

Ante las consecuencias de la guerra de Vietnam y las tensiones raciales dentro de las filas, el ejército estaba tratando de aumentar el número de reclutamiento, dijo Gary Solis, un exfiscal del Cuerpo de Marines y juez militar que ha enseñado las leyes de la guerra en las universidades.

“Era necesario y no creo que haya debilitado al ejército”, dijo Solis.

En 1991, Estados Unidos lanzó su asalto contra las fuerzas iraquíes en Kuwait. En términos puramente militares y políticos, la primera Guerra del Golfo fue un tremendo éxito. Estados Unidos mantuvo unido a un ejército aliado, su esfuerzo de guerra fue apoyado por una serie de resoluciones de las Naciones Unidas, y el conflicto consolidó su posición como la única potencia mundial tras el fin de la Guerra Fría y el colapso de la Unión Soviética.

¿Cuántas guerras de Estados Unidos equivalen a la de Afganistán? La guerra de Afganistán es la más larga de Estados Unidos, ya que ha durado unos 6,000 días. Eso es más que la suma de la Primera Guerra Mundial, la de Corea y la Segunda Guerra Mundial

“Tropas gordas”

LO QUE DIJO: “Francamente, es agotador mirar las formaciones de combate o realmente cualquier formación y ver tropas gordas. Asimismo, es completamente inaceptable ver generales y almirantes gordos en los pasillos del Pentágono y liderando comandos en todo el país y el mundo. Es una mala imagen”.

LA HISTORIA DE FONDO: Tres cuartas partes de los estadounidenses de entre 17 y 24 años no son elegibles para el servicio militar por varias razones, incluido el sobrepeso. Tener sobrepeso es el mayor factor de descalificación individual, que afecta a más de 1 de cada 10 reclutas potenciales, según ha demostrado la investigación.

Algunos han debatido si los requisitos físicos exigidos a los miembros del servicio en general siguen siendo relevantes o deberían ajustarse de acuerdo con el trabajo para que las fuerzas armadas puedan mantener el grupo de talento que necesitan para la guerra de alta tecnología de hoy, mientras compiten con los salarios más altos ofrecidos por el sector privado.

En 2016, la Marina relajó sus restricciones de grasa corporal para permitir que aquellos que reprobaron sus exámenes de aptitud física tres o más veces tuvieran una oportunidad más de ser evaluados bajo las pautas más indulgentes. La Marina dijo en ese momento que había estado perdiendo demasiados marineros talentosos. Algunos estaban recurriendo a la liposucción, las píldoras de dieta y otras medidas para salvar sus carreras.

El entonces secretario de la Marina, Ray Mabus, dijo que el servicio no estaba bajando los estándares, sino que se estaba ajustando a la realidad: la gente hoy en día, en general, es más grande pero no necesariamente gorda.

“Matar gente y romper cosas”

LO QUE DIJO: “Ustedes matan gente y rompen cosas para ganarse la vida. No son políticamente correctos y no necesariamente pertenecen siempre a la sociedad educada”.

LA HISTORIA DE FONDO: El hilo conductor de los comentarios de Hegseth fue que los miembros del ejército están allí para, ante todo, “desatar una violencia abrumadora y castigadora contra el enemigo”, a través del entrenamiento continuo de la misión y el mantenimiento del equipo. En términos de actitud, dijo que esperaba agresividad y toma de riesgos y alejarse de lo que ha llamado una cultura “woke” que, según dice, ha debilitado al ejército.

Esa fue la razón por la que, les dijo a los líderes militares reunidos, los cambios que se estaban implementando incluirían cómo se tratarían las quejas que alegan un liderazgo tóxico, cómo se registrarían las infracciones en los registros de personal y cómo se manejarían los ascensos.

Desde que asumió el cargo, Hegseth ha ordenado recortes significativos en los altos rangos militares y ha despedido a varios líderes, incluido el presidente del Estado Mayor Conjunto, un general negro, y la mujer que era la oficial superior de la Marina. El martes, dijo que su razonamiento para esos despidos era que “es casi imposible cambiar una cultura con las mismas personas que ayudaron a crear o incluso se beneficiaron de esa cultura”.

Pero la idea de que el ejército de Estados Unidos no está bien entrenado y es altamente efectivo “es casi desdeñosa para ellos”, dijo Richard Kohn, profesor emérito de historia y paz, guerra y defensa en la Universidad de Carolina del Norte.

“Han estado en combate, han estado adoptando y adaptándose a sistemas de armas muy complejos. Y tenemos fuerzas armadas muy letales”, dijo. “Te hace rascarte la cabeza preguntándote a quién (Hegseth y Trump) creen que están liderando cuando tienen que dar una charla como esta”.

Y el ejército estadounidense moderno no se trata solo de luchar; se trata de diplomacia y resolución de problemas. Es por eso que la diversidad y las diferentes perspectivas ayudan, dijo Rebecca Best, profesora asociada de ciencias políticas en la Universidad de Missouri en Kansas City.