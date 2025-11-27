Lo que debes saber sobre el incendio de apartamentos en Hong Kong

Hong Kong - El peor incendio que se recuerda en Hong Kong seguía arrasando varias torres de apartamentos el jueves, mientras los bomberos luchaban por rescatar a decenas de personas que permanecían en paradero desconocido.

Se sabe que al menos 75 personas murieron en el incendio que se declaró el miércoles en el Tribunal Wang Fuk de Taipo, un suburbio de los montañosos Nuevos Territorios de la ciudad. Decenas más resultaron heridas, y unos 900 de los 4.800 residentes fueron evacuados a refugios temporales durante la noche.

Siete de las ocho torres de 32 pisos del complejo de edificios quedaron envueltas en llamas tras incendiarse materiales de construcción y andamios de bambú. Según las autoridades, el calor extremo dificultó las labores de rescate.

El incendio fue más mortífero que el de noviembre de 1996, cuando 41 personas murieron en un edificio comercial de Kowloon en unas llamas que duraron unas 20 horas. El incendio de un almacén en 1948 mató a 176 personas, según el diario South China Morning Post.

Esto es lo que hay que saber sobre la catástrofe:

¿Por qué ardieron los edificios?

Las autoridades están investigando por qué se incendiaron los materiales de construcción, las redes y los andamios de bambú que se estaban utilizando en las obras de renovación de los exteriores de los rascacielos de Wang Fuk Court.

Mientras tanto, las autoridades detuvieron a tres personas, los directores y un asesor de ingeniería de una empresa constructora, bajo sospecha de homicidio involuntario. La policía no dio el nombre de la empresa, pero registró la oficina de Prestige Construction & Engineering Co, que, según confirmó The Associated Press, estaba a cargo de las reformas. Las llamadas telefónicas a las oficinas de la empresa no obtuvieron respuesta.

Los funcionarios dijeron que sospechan que algunos materiales, como los paneles de espuma plástica que se utilizaban para proteger las ventanas de los daños, no cumplían las normas de resistencia al fuego. Los fuertes vientos ayudaron a propagar las llamas.

Tipo de edificios afectados

Aproximadamente un tercio de los residentes de Hong Kong viven en viviendas de la Autoridad de la Vivienda del gobierno. Wang Fuk Court es un complejo de viviendas de propiedad privada pero subvencionadas.

Construidos en la década de 1980, los apartamentos básicos miden 40-45 metros cuadrados (430-485 pies cuadrados), según los listados inmobiliarios en línea. Como la mayoría de las viviendas del mercado de masas de Hong Kong, no parecen estar equipados con detectores de humo ni sistemas de aspersión.

Los edificios se construyeron antes de que las revisiones de los códigos de incendios de Hong Kong exigieran la construcción obligatoria de plantas refugio contra incendios.

Los 7,5 millones de habitantes de Hong Kong viven en su mayoría en hacinados apartamentos apiñados en escasos terrenos llanos o encaramados en las laderas de escarpadas montañas. Muchos de esos rascacielos están muy apiñados.

¿Cómo han respondido las autoridades de Hong Kong?

Los bomberos se esforzaron por controlar las llamas, ya que sus escaleras y mangueras sólo llegaban hasta la mitad de los edificios de 32 plantas, es decir, unos 53 metros, menos de 20 plantas.

Los fuertes vientos y el altísimo calor pueden haber impedido el uso de equipos aéreos como helicópteros. Las altas temperaturas también disuadieron a los bomberos de entrar en los edificios para combatir las llamas y rescatar a los supervivientes, declaró Derek Armstrong Chan, subdirector de Operaciones del Servicio de Bomberos de Hong Kong.

El Jefe del Ejecutivo de Hong Kong, John Lee, declaró que el gobierno crearía un grupo de trabajo para investigar a fondo la catástrofe. Dijo que el caso se sometería al Tribunal Forense, que investiga las causas y circunstancias de determinadas muertes.

Lee dijo que el gobierno planeaba inspeccionar todas las urbanizaciones en las que se realizaran reparaciones importantes para revisar la seguridad de los andamios y los materiales de construcción. También prometió proporcionar “todo el apoyo posible” a los afectados por el incendio.

Ayudar a los supervivientes

Los cientos de supervivientes evacuados o que se encontraban fuera de los edificios en el momento de iniciarse el incendio se alojaron en refugios provisionales, entre ellos una escuela cercana.

Allí, los trabajadores distribuían agua embotellada, alimentos y otros artículos de primera necesidad. Los voluntarios llevaban suministros como agua y tentempiés.

