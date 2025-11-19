Incendio en el suroeste de Japón afecta a 170 viviendas y obliga a evacuarlas

Bomberos y helicópteros del ejército lucharon el miércoles contra un incendio que arrasó un barrio del suroeste de Japón, causando la muerte de una persona, heridas a otra y obligando a evacuar a más de 170 personas.

Un hombre de unos 70 años estaba en paradero desconocido y los bomberos encontraron más tarde un cadáver, posiblemente del desaparecido, y una mujer de unos 50 años sufrió heridas leves, según informó el equipo de respuesta a catástrofes de la prefectura de Oita.

Decenas de camiones de bomberos y más de 200 bomberos fueron movilizados para luchar contra el incendio, que no estaba totalmente controlado casi 20 horas después de su inicio. La Fuerza Terrestre de Autodefensa envió dos helicópteros UH1 del ejército para ayudar.

Al menos 170 viviendas han resultado dañadas o calcinadas, según el equipo de respuesta a la catástrofe. La zona residencial afectada por el incendio está cerca de la zona costera de Oita, conocida por la pesca de la caballa, pero no cerca de los populares balnearios de aguas termales de la prefectura, llamados onsen, ni de las históricas casas con tejados de paja.

El incendio se originó el martes por la tarde, cuando soplaban fuertes vientos, cerca de un puerto pesquero de la ciudad de Oita, en la isla de Kyushu, al sur del país. Las llamas se extendieron a un bosque y afectaron a unas 4,9 hectáreas, según informó la Agencia de Gestión de Incendios y Catástrofes.

Las autoridades siguen investigando la causa del incendio y cómo se propagó, según la FDMA.

Imágenes de la televisión japonesa mostraron humo saliendo de franjas de terreno llenas de casas destruidas y dañadas, aunque las llamas naranjas ya no eran visibles a mediodía. La prefectura de Oita dijo que unos 260 hogares seguían sin electricidad el miércoles por la tarde.

Una residente declaró a la agencia de noticias Kyodo que huyó rápidamente sin muchas de sus pertenencias porque el fuego “se propagó en un abrir y cerrar de ojos”.