Incendio en torres de apartamentos en Hong Kong arde por segundo día. Unas 700 personas fueron evacuadas a refugios temporales luego de que se desatara un incendio en un complejo de viviendas en el distrito de Tai Po.

Hong Kong - La cifra de muertos por un enorme incendio en un complejo de apartamentos residenciales en Hong Kong ha aumentado a 55 mientras los bomberos continúan luchando contra el fuego, uno de los más mortales en la historia moderna de la ciudad.

Las autoridades de Hong Kong dijeron el jueves que se encontraron 51 personas muertas en el lugar, lo que elevó la cifra de muertos a 55 al incluir a cuatro que fueron llevadas al hospital.

Una densa humareda seguía saliendo del complejo Wang Fuk Court en el distrito de Tai Po, un suburbio al norte cerca de la frontera con la China continental.

Los bomberos han tenido problemas para controlar las llamas desde que comenzó el incendio a media tarde del miércoles, antes de extenderse por siete de los ocho edificios del complejo. Los incendios en cuatro edificios estaban apagados en la práctica y controlados en las otras tres torres, dijeron las autoridades el jueves por la tarde. La operación podría durar hasta la noche, señalaron.

Había un bombero entre los muertos confirmados, según las autoridades. Más de 70 personas resultaron heridas, según la Autoridad Hospitalaria de la ciudad, muchas de ellas con quemaduras y lesiones por inhalación.

El residente Lawrence Lee estaba esperando noticias sobre su esposa, quien aún estaba atrapada en su apartamento.

“Cuando comenzó el incendio, le dije por teléfono que escapara. Pero una vez que salió del apartamento, el pasillo y las escaleras estaban llenos de humo y todo estaba oscuro, así que no tuvo más remedio que regresar al apartamento”, dijo, mientras esperaba en uno de los refugios durante la noche.

Winter y Sandy Chung, que vivían en una de las torres, dijeron que vieron chispas volar a su alrededor mientras evacuaban el miércoles por la tarde. Aunque estaban a salvo, estaban preocupados por su hogar. “No pude dormir en toda la noche”, dijo a la AP el jueves Winter Chung, de 75 años.

Tres hombres, los directores y un consultor de ingeniería de una empresa de construcción, fueron arrestados bajo sospecha de homicidio involuntario. La policía no ha nombrado directamente a la empresa donde trabajan.

“Tenemos razones para creer que los responsables de la empresa de construcción fueron gravemente negligentes”, dijo Eileen Chung, superintendente superior de policía.

El jueves, la policía también registró la oficina de Prestige Construction & Engineering Company, que The Associated Press confirmó estaba a cargo de las renovaciones en el complejo de torres. La policía incautó cajas de documentos como evidencia, según los medios locales. Las llamadas a teléfonos de Prestige no tuvieron respuesta.

Las autoridades sospechaban que algunos materiales en las paredes exteriores de los edificios de gran altura no cumplían con los estándares de resistencia al fuego, lo que permitió la propagación inusualmente rápida del incendio.

La policía también dijo que encontraron espuma de poliestireno, que es altamente inflamable, adherida a las ventanas en todos los pisos cerca del vestíbulo del ascensor de la única torre no afectada. Se creía que había sido instalada por la empresa de construcción, pero no estaba claro su propósito. El secretario de Seguridad, Chris Tang, dijo que investigarían más a fondo los materiales.

El incendio comenzó en el andamio exterior de una torre de 32 pisos, luego se extendió por el andamio de bambú y la red de construcción hacia el interior del edificio y después a los otros edificios, probablemente ayudado por el viento. Los bomberos dirigieron agua a las intensas llamas desde lo alto de camiones con escalera, pero las condiciones para combatir el fuego y rescatar a las personas seguían siendo complicadas.

Un experto en seguridad contra incendios dijo que el incidente “es bastante impactante”, ya que las regulaciones en general requieren que los edificios estén separados para evitar que los incendios se propaguen de un bloque a otro. “Normalmente, no se propagan más allá del edificio de origen”, dijo Alex Webb, un ingeniero de seguridad contra incendios en CSIRO Infrastructure Technologies en Australia, que señaló que los materiales citados por la policía podrían explicar por qué se propagó el fuego.

El andamio de bambú es una imagen común en Hong Kong en proyectos de construcción y renovación de edificios, aunque el gobierno dijo a principios de este año que comenzaría a eliminarlo gradualmente para proyectos públicos debido a preocupaciones de seguridad.

El complejo de viviendas constaba de ocho edificios con casi 2,000 apartamentos para unos 4,800 residentes, incluidos muchos ancianos. Fue construido en la década de 1980 y había estado sometido a una importante renovación.

Alrededor de 900 personas fueron evacuadas a refugios temporales durante la noche, y el líder de Hong Kong, John Lee, dijo alrededor de la medianoche que se había perdido contacto con 279 personas. Los rescates continuaban, pero no había una cifra actualizada disponible al mediodía del jueves.

Lee dijo por separado el jueves que los funcionarios llevarán a cabo inspecciones inmediatas de todas las viviendas de la ciudad que están en proceso de renovación importante para garantizar que los andamios y los materiales de construcción cumplan con los estándares de seguridad.

El líder chino, Xi Jinping, expresó sus condolencias al bombero que murió y extendió sus simpatías a las familias de las víctimas, según la emisora estatal CCTV. También instó a realizar esfuerzos para minimizar las bajas y las pérdidas.

El incendio fue el más mortífero en Hong Kong en décadas. En noviembre de 1996, 41 personas murieron en un edificio comercial en Kowloon en un incendio que duró alrededor de 20 horas.

