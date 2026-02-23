Opinión
Mundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Costa Rica decreta alerta migratoria tras muerte del líder de “El Mencho”

Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, fue abatido a tiros en un operativo federal mexicano

23 de febrero de 2026 - 8:42 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Secretaría de la Defensa Nacional de México confirmó este domingo que Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue abatido junto a otros cuatro integrantes de esa organización delictiva.El operativo federal mexicano contó con la ayuda de Estados Unidos.Para el gobierno de Estados Unidos, Oseguera Cervantes era uno de los narcotraficantes más buscados del mundo. El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrecía hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su captura, mientras que el Departamento del Tesoro lo incluyó en su lista de capos sancionados por tráfico internacional de drogas.
1 / 15 | Costa Rica decreta alerta migratoria tras muerte del líder de “El Mencho”. La Secretaría de la Defensa Nacional de México confirmó este domingo que Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue abatido junto a otros cuatro integrantes de esa organización delictiva. - Alejandra Leyva
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Costa Rica decretó este domingo una alerta migratoria de vuelos procedentes de México y sus conexiones, para impedir el ingreso de personas relacionadas con actividades del narcotráfico, tras la muerte en un operativo federal del líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho.

RELACIONADAS

El ministro de Seguridad Pública costarricense, Mario Zamora, indicó en unas declaraciones a los medios que, la alerta migratoria se realiza de forma conjunta y coordinada con la Administración de Control de Drogas (DEA) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP) con el objetivo de “mejorar el uso de las barreras migratorias alimentándolas con inteligencia”.

“Buscamos impedir el ingreso a territorio nacional de cualquier persona relacionada con actividades del narcotráfico, y que, en medio de las especiales circunstancias que se están dando en México pretendan utilizar nuestro país como sitio para guarecerse ante esas especiales circunstancias”, afirmó Zamora.

El ministro costarricense destacó que “los carteles mexicanos han venido militarizando el enfrentamiento armado con respecto a las fuerzas de orden público, pero también, a la lucha interna entre esos carteles y esto ha aumentado la afectación sobre personas y el volumen de ese enfrentamiento en distintas zonas del territorio mexicano”.

Zamora también añadió que Oseguera Cervantes está “ligado al mundo de los carteles, responsables directos no solo del tráfico de drogas sino de una cantidad importante de otros delitos que se cometen en los territorios en donde esos carteles ejercen un control”.

El Ministerio de Seguridad aseguró que Costa Rica estará pendiente de las implicaciones tras la muerte alias El Mencho, “en la red de tráfico de drogas ubicadas en Centroamérica, y que nacen en Colombia, que tiene correlación directa con estos carteles mexicanos”.

Oseguera Cervantes fue abatido en Tapalpa, a 130 kilómetros al sur de Guadalajara, capital de Jalisco, durante un operativo encabezado por fuerzas federales con apoyo de inteligencia estadounidense.

Según el Ejército mexicano, militares repelieron una agresión que dejó cuatro presuntos integrantes del Cartel de Jalisco Nueva Generación muertos en el lugar y tres más gravemente heridos, quienes fallecieron durante su traslado aéreo a la Ciudad de México. Entre estos últimos se encontraba el propio líder criminal.

El Mencho, de 59 años, era uno de los criminales más buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses, con una recompensa millonaria por información que condujera a su captura.

Tags
Breaking NewsCosta RicaNarcotráficoCártel de drogasMéxico
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
