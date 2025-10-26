Creyeron que era juguete: explosivo entre escombros en Gaza hiere a gemelos de 6 años

La familia Shorbasi estaba sentada en su casa gravemente dañada en Ciudad de Gaza, disfrutando de la relativa calma del alto el fuego. Luego escucharon una explosión y corrieron afuera para encontrar a sus gemelos de seis años sangrando en el suelo.

El niño, Yahya, y su hermana, Nabila, habían descubierto un objeto redondo cuando jugaban. Al tocarlo, estalló.

“Era como un juguete”, dijo su abuelo, Tawfiq Shorbasi, sobre el artefacto sin detonar, después que los niños fueran trasladados de urgencia al hospital Shifa el viernes. “Fue extremadamente difícil”.

Cientos de miles de palestinos están aprovechando la oportunidad de regresar a lo que queda de sus hogares bajo el alto el fuego que comenzó el 10 de octubre. Pero los peligros están lejos de terminar al tiempo que la población, incluyendo los niños, buscan entre los escombros lo que queda de sus pertenencias y cuerpos que no se podían recuperar hasta ahora.

PUBLICIDAD

Shorbasi dijo que la familia había regresado a casa luego que el alto el fuego entrara en vigor. Ciudad de Gaza había sido el foco de la ofensiva militar israelí final antes que se alcanzara el acuerdo entre Israel y Hamas.

“Acabamos de regresar la semana pasada”, dijo el abuelo en el hospital Shifa, conteniendo las lágrimas. “Sus vidas han sido arruinadas para siempre”.

1 / 25 | De vuelta a Gaza: palestinos regresan tras alto al fuego entre Hamás e Israel. Palestinos desplazados caminan con sus pertenencias junto a edificios destruidos mientras regresan a sus hogares en Khan Younis, al sur de la Franja de Gaza, después de que Israel y Hamás acordaran una pausa en la guerra y la liberación de los rehenes restantes. - Jehad Alshrafi 1 / 25 De vuelta a Gaza: palestinos regresan tras alto al fuego entre Hamás e Israel Palestinos desplazados caminan con sus pertenencias junto a edificios destruidos mientras regresan a sus hogares en Khan Younis, al sur de la Franja de Gaza, después de que Israel y Hamás acordaran una pausa en la guerra y la liberación de los rehenes restantes. Jehad Alshrafi Compartir

El niño, Yahya, yacía en una cama de hospital con su brazo y pierna derechos envueltos en vendajes. Nabila, que recibe atención en el hospital Amigos del Paciente, tenía la frente vendada.

Las caras de ambos niños estaban salpicadas de pequeñas heridas de metralla.

Un médico de emergencia y pediatra británico que trabaja en uno de los hospitales dijo a The Associated Press que los gemelos tenían heridas que pueden costarles la vida, incluyendo la pérdida de una mano, un intestino perforado, fracturas diversas y la posible pérdida de una pierna.

Los niños fueron sometidos a cirugías de emergencia y sus condiciones se han estabilizado relativamente, explicó el médico. Pero persisten las preocupaciones sobre su recuperación debido a la falta severa de medicamentos y suministros médicos en Gaza, dijo la doctora Harriet, quien se negó a dar su apellido porque su empleador no le había autorizado a hablar con los medios.

“Ahora sólo queda esperar, así que deseamos que ambos sobrevivan, pero en este momento no puedo decirlo, y esto es una recurrencia común”, señaló.

El personal sanitario considera que los artefactos sin detonar representan una amenaza grave para los palestinos. Otros dos niños, Yazan y Jude Nour, resultaron heridos el jueves cuando su familia inspeccionaba su hogar en Ciudad de Gaza, según el hospital Shifa.

PUBLICIDAD

El Ministerio de Salud de Gaza, que opera bajo el gobierno dirigido por Hamas, informó que cinco niños resultaron heridos por artefactos sin detonar durante la última semana, incluyendo uno en la ciudad sureña de Jan Yunis.

“Es una trampa mortal”, dijo la doctora Harriet. “Estamos hablando de un alto el fuego, pero la matanza no ha parado”.

Fin a la guerra en Gaza: así regresaron a Israel los rehenes Así transcurrió el inicio del proceso con el que se espera concluir el conflicto que se ha extendido por dos años en la Franja de Gaza.

Ya han muerto más de 68,500 palestinos en la guerra, según el Ministerio de Salud de Gaza, que no distingue entre civiles y combatientes en su conteo. El Ministerio mantiene registros detallados de bajas que son considerados generalmente confiables por agencias de la ONU y expertos independientes. Israel los ha disputado sin proporcionar su propio recuento.

Luke Irving, jefe del Servicio de Acción contra Minas de la ONU (UNMAS), en los territorios palestinos, ha advertido que “el riesgo explosivo es increíblemente alto” a medida que tanto los trabajadores humanitarios como los palestinos desplazados regresan a las áreas desocupadas por el ejército israelí en Gaza.

Hasta el 7 de octubre, el UNMAS había documentado al menos 52 palestinos muertos y 267 heridos por material sin detonar en Gaza desde que comenzó la guerra. Sin embargo, el UNMAS indica que el número podría ser mucho mayor.

Irving dijo en una sesión informativa de Naciones Unidas la semana pasada que se han encontrado 560 artefactos sin detonar durante el actual alto el fuego, y muchos más siguen debajo de los escombros. Dos años de guerra han dejado hasta 60 millones de toneladas de escombros en Gaza, agregó.

En las próximas semanas, se espera que más expertos internacionales en desminado se unan a los esfuerzos para recolectar material sin detonar en Gaza, dijo.